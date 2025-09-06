Slušaj vest

Da li se moćnima sve prašta – od javnih poniženja do privatnih izopačenosti? Čitavu naciju je potresla skandalozna priča o najbogatijem monarhu na svetu - tajlandskom kralju koji je svoju suprugu terao da jede iz pseće činije.

Da li su novac i moć najbolja maska za izopačenost? I šta to govori o nama, običnim ljudima, koji ih pratimo, divimo im se i pravdamo njihove grehe? O ovoj temi govorili su gosti emisije "Puls Srbije vikend": Željko Mašović, psiholog, Jasmina Ana spisateljica, Mladen Obradović teolog i Nebojša Damnjanović, istoričar.

Bogatstvo tajlandskog kralja Mahe Vadžiralongkorna je teško proceniti, ali je poznato da britanska kraljevska porodica nije dorasla njegovom nivou po ovom pitanju, o čemu je Damjanović i govorio:

- Još uvek je to neko levičarsko nasleđe da ako su bogati to znači da su sumnjivi. Rama deseti nema nikakvu vlast, nego je samo postavljen tu. Bogatstvo jeste jedno iskušenje, to zavede ljude kao i moć. Moćni tirani kao što su bili Hitler i Lenjin, oni nisu bili lično bogati i nisu koristili svoju funkciju da se obogate. Jedina strast im je bila moć i politika. Lenjin i Hitler su želeli moć, nije im trebalo bogatstvo. Najviše zločina ima među siromašnima - kaže Damnjanović i dodaje:

- Svi se pitaju kako se ovo sve može desiti u jednoj budističkoj zemlji. To što je jedna zemlja prožeta budističkom tradicijom, to ima malo veze sa sadržajem ovog života. Pojam države je nesaglasan sa hrišćanstvom. Cela istorija hrišćanstva je protiv ovog nasilja.

Mašović kaže da od čoveka do čoveka zavisi kako će iskoristiti svoju moć:

- Postoji nešto u karakteru. Vi imate autentičnu i neautentičnu ličnost. Ta autentična ličnost nije sklona autokratiji, a ova druga jeste sklona. Nije dobro kada takva neka ličnost dođe u poziciju moći. Moć kvari, a apsolutna moć kvari apsolutno. Razne su tu stvari u pitanju - kaže Mašović i naglašava:

- Nije dobro dati čoveku mnogo moći, imate Milgramov eksperiment, gde se tačno vidi koliko čovek usled moći može da ide preko granica. Ako imaš 50.000 fali ti 5.000, isto je i kada imaš 500.000 dinara. Imate ljude koji koriste moć na sve moguće načine. Mi menjamo strukturu društva time što neke nenormalne stvari proglašavamo normalnim.

Jasmina Ana ističe da bogatstvo preusmerava čoveka na pogrešan put, koji donosi ozbiljne posledice:

- Ljudi maštaju da budu bogati, a kada se obogate onda totalno polude. Odjednom možete sve, sve vam je dostupno i onda dođete do nekog besmisla. Bogati ljudi izgube svrhu i motivaciju, zato se najviše bogatih drogira. Čovek mora da bude pametan i da ima psihijatra pored sebe koji će mu pokazati pravi put - kaže Jasmina Ana i dodaje:

- Moj roman pod nazivom "Suze milionera" je inspirisan takvim ljudima. Ljudi pošandrcaju kada dođu do velikog novca i tada gube Boga. Nisu zadovoljni i stalno idu sve dublje i dublje u svojim porocima. Zaista poremete svoj način života. Javna je tajna da se razne gadosti rade u Dubaiju zbog novca. Te žene su spremne na najbrutalnija iživljavanja.

Tajlandski kralj je svojoj pudli Fufu dodelio čin admirala i maršala avijacije. Kada je pas uginuo proglasio je četvorodnevnu žalost na teritoriji Tajlanda, a ljubimcu je održao veličanstvenu sahranu. Obradović objašnjava da li smo mi kao društvo jedna vrsta saučesnika u ovakvim devijacijama:

- Zašto njegovi podanici trpe takvu vrstu nastranosti? Svako društvo snosi odgovornost za ono što radi. Svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje, hteli oni to ili ne. Promena mora da dođe iznutra da bi bila istinska. Zato je važno da postoji saglasje između našeg uma i srca. Ako toga nema, društvo tone sve dublje i dublje - kaže Obradović i dodaje:

- Oni smatraju da je unapred određena sudbina i stvara se taj fatalizam koji čoveka okuje i on ne može da postane učesnik nekih društvenih zbivanja. Tajland je poznat po raznim slučajevima lošeg ponašanja, nekada čak i roditelji podvode svoju decu. Bogatstvo znači jednu vrstu tereta. Predstavlja posebnu odgovornost, jer nam nije dato da ga koristimo već nam je dato da pomognemo drugima. Jer ako se to pretvori u jedno bahaćenje, gubi smisao.

