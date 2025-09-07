Slušaj vest

Dnevni horoskop za 6. septembar 2025. godine. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta ovog utorka očekuje horoskopske znake.

OVAN

Ovaj dan će obeležiti uspešan nastup ili prezentaciju, kao i pohvale nadređenih. Očekuje vas napredak u karijeri. Slobodne Ovnove danas očekuje veoma romantičan susret sa osobom koja im se odavno dopada. Problem s kolenima, moguća je i hirurška intervencija.

BIK

Natprosečne poslovne rezultate danas će postići Bikovi koji se bave kreativnim zanimanjima ili sarađuju sa inostranstvom. Unapređenje finansija. Uzbudljiv izlazak sa osobom koja se savršeno uklapa u vaše kriterijume. Pad imuniteta. Uradite neophodne analize.

BLIZANCI

Planete u vašem polju poslovne komunikacije i javnosti ukazuju da ćete svu energiju usredsrediti na uspostavljanje saradnje. Blizanci koji su u vezi osećaju zasićenje i žele novu dinamiku s partnerom. Stomačni problemi. Obratite se nutricionisti.

RAK

Akcenat ovog dana je na rešenju nekih pravnih i administrativnih problema. To će vam omogućiti početak novog posla. Slobodne Rakove očekuje lepo poznanstvo preko društvenih mreža. Zauzeti Rakovi uživaju u skladnom periodu. Proverite urogenitalni sistem.

LAV

Odličnu saradnju mogu da postignu Lavovi koji se bave trgovinom ili sarađuju sa inostranstvom. Dobar finansijski period. Sve više ste sigurni da je osoba s kojom ste počeli da se viđate zaista ona prava za vas. Variranje pritiska. Potrebni su saveti kardiologa i odgovarajuća terapija.

DEVICA

Budite oprezni u rukovanju novcem danas jer možete imati velike previde. Mogući su takođe nesporazumi sa saradnicima. Razmišljate o tome kako da skrenete pažnju partneru na to gde greši, a da ga zapravo ne uvredite. Pojava ekcema, problem je u stresu.

VAGA

Ukoliko danas ne budete sledili plan rada i ne budete poštovali prioritete, moguće je probijanje krajnjeg roka. Oslonite se na članove tima. Danas svoju srodnu dušu možete da upoznate na kraćim putovanjima ili preko rođaka. Psihosomatski problemi.

ŠKORPIJA

Pozitivne promene na poslu dešavaju se u pozitivnoj atmosferi međuljudskih odnosa. Konstruktivni razgovori. Na svakom ćošku nailazite na flert, pa ćete se tako odlučiti za osobu koja će vam se odmah dopasti. Vrtoglavica. Poremećaj centra za ravnotežu.

STRELAC

Današnji aspekti mogu vam doneti proširenje kruga saradnika i sklapanje novog sporazuma, i to na duge staze. Danas vas očekuje romantičan susret sa osobom koju ste upoznali preko društvenih mreža. Pravi trenutak za novi početak. Unosite više tečnosti, naročito vode u organizam.

JARAC

Odlični rezultati doprineće tome da budete pohvaljeni na sastanku. Vaši napori će biti krunisani uspehom i na finansijskom planu. Dinamika ljubavnog plana sastoji se u sve češćim susretima sa osobom koja vam se sve više dopada. Obratite se stomatologu radi rutinske kontrole.

VODOLIJA

Nalazite se u dilemi da li da prihvatite posao koji podrazumeva neistraženu teritoriju za vas. Sačekajte malo da vam vreme pokaže. Pruža vam se prilika da uđete u vezu sa osobom koju ste upoznali na jednom putovanju. Melanholični ste, osetljivi, svaka vas sitnica povređuje.

RIBE

Nezaposlene Ribe danas mogu dobiti dobru poslovnu ponudu. Pred vama je važan razgovor za posao, dobro se pripremite. Očekuje vas obnavljanje veze sa osobom iz prošlosti. Snažne emocije između vas i dalje postoje. Meteoropata ste, ne prijaju vam visoke temperature.

