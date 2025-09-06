da li ste znali?

Prilikom biranja imena za dete, roditelji se vode različitim željama. Neki žele da njihovo dete ponese neko originalno ime, nesvakidašnje, drugi vole samo kratka ili samo duga imena, neki žele baš popularno ime itd.

Ako ste u potrazi za savršenim imenom, možda postoji jedno koje je savršeno za vas jer je, naučnom studijom, proglašeno najlepšim na svetu.

Proglašeno najlepše žensko ime Foto: Shutterstock

Dr Bodo Vinterdi, kognitivni lingvista i istraživač sa Univerziteta u Birmingamu, sproveo je studiju sa nekoliko učesnika. Oni su slušali izgovaranje stotine imena, a naučnici su analizirali njihove reakcije.

Jedno ime se posebno izdvojilo, zahvalujući melodičnom zvuku i muzikalnosti na različitim jezicima, a u pitanju je – Sofija.

Značenje i poreklo imena Sofija

Prema pisanju Official First Name iz 2023. godine, ime Sofija je u različitim oblicima (Sophia, Sofie, Sophy, Sophie) postalo popularno širom sveta. Inače se koristilo od davnina u istočnim provincijama Rimskog carstva, pa je zatim postalo veoma rasprostranjeno u zemljama grčkog govornog područja i kasnije se proširilo u slovenske regione, da bi se širom Evrope koristilo u 16. veku.

Pored toga što je vrlo medolično, ljudima se uglavnom dopada i značenje ovog imena. Sofija potiče od drevne grčke reči σοφία i znači "mudrost".

Ime Sofija je popularno u Srbiji Foto: Shutterstock

Kakvu ličnost ima Sofija

Može li ime deteta da utiče na njegovu ličnost? U svakodnevnom životu, Sofija je neko ko izdvaja vreme da promisli o stvarima i analizira ih. Nije od onih osoba koje delaju nepromišljeno, voli da sve isplanira i očekuje neočekivano, kako bi izbegla neke neprijatne situacije, prenosi netmums.com.

Sofija je prema svojim prijateljima vrlo pažljiva i zaštitnički nastrojena, bliski ljudi na nju mogu da računaju u svako doba dana i noći, i tačno zna kako da ih uteši i podrži.

Bugarska prestonica nosi ime Sofija Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Ženske osobe koje nose ovo prelepo ime su po prirodi veoma šarmantne i kao magnet privlače ljude oko sebe. Svojim osmehom i pozitivnom energijom, željom za životom, one dele svoj sjajan smisao za humor sa svima u okolini.

Kada je u pitanju posao i karijera, Sofija je vrlo ambiciozna, odlučna u ostvarenju svojih ciljeva i snova, a odugovlačenje za nju nije opcija.

