Prva suprugaJosipa Broza bila je žena izuzetne lepote, Ruskinja Pelagija Denisova Belousova - Polka s kojom je stupio u brak u Sibiru. Polka je rođena u seljačkoj porodici, 1904. godine, u selu Mihajlovka kod Omska. U vreme zaljubljivanja imala je svega 13 godina, dok je Josip imao 24 godine. To je ujedno bila i najmanja razlika u godinama između Tita i njegovih žena.

Pelagija Denisova Belousova, Josip Broz i Žarko Foto: Printscreen/Youtube

Tito je bio u Rusiji u zarobljeništvu carske ruske vojske tokom Prvog svetskog rata. Kao vojnik austrougarske vojske je 1915. teško ranjen na istočnom frontu. Oporavak je trajao godinu dana a u tom periodu je u Omsku upoznao mladu Pelagiju. Godine 1916. Polka postaje Brozova zakonita supruga, venčali su se u lokalnoj pravoslavnoj crkvi.

Josip Broz se u novembru 1920. vratio u novonastalu Kraljevinu SHS. S njim je stigla i njegova mlađa žena Pelagija u poodmakloj trudnoći. Porodila se u kući Titovog oca Franje. Od petero dece koju je Polka rodila, u životu je ostao samo Titov sin Žarko. Zna se ipak da im je u novembru 1922. rođen sin Hinko koji umire nakon osam dana od dizenterije, u junu 1923. od difterije umire 18-mesečna ćerka Zlatica, Josipova neprežaljena miljenica. Živeli su u velikoj neimaštini.

Početkom 1924. Broz je izabran u novoformirani Okružni komitet KPJ za križevačko-bjelovarsku županiju kada mu se javlja ambicija da bude organizator i predvodnik. To je vreme kada počinje da se menja od mirnog porodičnog čoveka u stranačkog aktivistu kojem je porodica na drugom mestu.

Godine 1926. Pelagija je pristupila Komunističkoj Partiji Jugoslavije. Godinu dana kasnije bila je u istoj partijskoj jedinici sa suprugovim prijateljem i poznatim hrvatskim piscem Miroslavom Krležom. Učestvovala je u demonstracijama i više puta bila hapšena.

Broz postaje revolucionar i sve ga više zaokuplja politički rad zbog čega je i 1928. uhapšen u "Bombaškom procesu". Osuđen je na šest godina strogog zatvora. Kad je shvatila da će joj suprug završiti u zatvoru Pelagija je odlučila da se sa sinom Žarkom vrati u Sovjetski Savez u čemu joj je mnogo pomogao Miroslav Krleža. Nakon što se vratila u svoju zemlju odlučila je da zatraži službeni razvod, a to je Brozu dala do znanja poslavši mu pismo u zatvor.

Nakon izlaska iz zatvora 1934. i Tito će se ubrzo naći u Moskvi. U januaru 1935. Centralni komitet KPJ odlučio je da ga uputi na rad u Komiternu, odnosno u Balkanski zemaljski sekretarijat, kao referenta za rad po pitanjima KPJ.

Josip Broz Tito Foto: Youtube Printscreen

Tito je očekivao da će to biti prilika da obnovi odnose sa suprugom. Tri meseca je čekao na poruku koju nije dobio. Najveće razočaranje za njega bilo je saznanje da Pelagija nije bila brižna majka. Čim je stigao čuo je vesti koje baš i nije očekivao. Naime, Polka mu je objasnila da im je sin zbog huliganskog ponašanja završio u popravnom domu jer je formirao uličnu bandu maloletnika zvanu "Zlatni zub". Broz je povukao ruske veze te je Žarka uspeo izvući iz popravnog doma. Službeno se razveo od Pelagije u aprilu 1936.

Žarko je imao burnu mladost i živeo je na ivici zakona. Tito ga je smestio u internat iz kojeg je uporno bežao da bi se 1941. sa samo 17 godina javio u sovjetsku vojsku. Do kraja Drugog svetskog rata živeo je Sovjetskom savezu boreći se kao vojnik Crvene armije. U ratu protiv Nemaca izgubio je ruku. Tito ga je vratio krajem 1945. i sin mu se, vrlo nestašno živeći u Beogradu, ženio tri puta.

Josip Broz Tito Foto: SANDEN / AFP / Profimedia

Pelagija Bjelousova se nakon razvoda s Josipom Brozom preudala za fotografa Kominterne Rusa Petra Izmailoviča Raguljeva, i s njim dobila dvoje dece. Studirala je na Komunističkom univerzitetu nacionalnih manjina. Godine 1938. Pelagija je iznenada uhapšena tokom Velike čistke i optužena da "sabotira uvođenje socijalizma u SSSR".

Početkom rata Pelagija je puštena iz logora, međutim ponovo je uhapšena i 1948, posle Titovog sukoba sa Staljinom, na montiranom procesu osuđena je na 10 godina zatvora. Tito je verovao da je Polka umrla, tačnije da je ubijena.

Tito nikada nije govorio o svojoj prvoj supruzi. I pre Drugog svetskog rata u najužem krugu oko Tita znalo se da nije pristojno da ga o Pelagiji bilo šta pitaju, jer se ta ljubav gasila dugo i bolno.

Josip Broz Tito Foto: Profimedia

Kada se vratila iz progonstva, posle Staljinove smrti, 1957, nakon što ju je pomilovao Nikita Hruščov, nije smela da živi u Moskvi, već su je proterali u obližnji gradić. Tek 1966. godine saznaje da je sin Žarko, koji se u međuvremenu vratio u Jugoslaviju, živ.

Pre nego što je umrla posetio ju je Žarko, koji se tada prvi put susreo sa sestrom Ninom. Pelagija je umrla u Moskvi 12. aprila 1967. godine, a urna joj je položena na Novdevičjem groblju.

