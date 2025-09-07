Slušaj vest

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Bićete spremni da iskažete sve što dugo držite u sebi ili se suprotstavite bahatim pojedincima. Radićete prekovremeno i deo posla ćete nositi kući. Neki će prihvatiti ponudu za promenu radnog mesta.

Ljubav: Ohrabriće vas uspeh u zavođenju pa biste mogli češće da menjate partnere. Ako tražite novu ljubav, ona je u vašoj blizini, osmotrite malo bolje oko sebe! Nekima je izgledan i flert na radnom mestu – mogli biste da se zagledate u novog kolegu/koleginicu.

Zdravlje: Osetljive tačke tela biće vam grlo i sinusi. Inhalacija eteričnim uljima mogla bi da se pokaže korisnom u uklanjanju neprijatnih simptoma. Više ćete voditi brigu o sebi, vežbati ili se ulepšavati.

Najbolji dan: 9. septembar

Najlošiji dan: 7. septembar

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Period je povoljan za napredovanje. Rad u medijima, kao i sva kreativna zvanja biće područja u kojima ćete se isticati. Uticaj javnosti ili spoljnih partnera na vaš rad, biće u porastu.

Ljubav: Pojednostavite odnos s partnerom i iskreno se postavite u svakoj situaciji. Nad nečim ćete strepiti i ne sumnjati - približite se jedno drugom i strahovi će nestati. Ako ste sami, planete otvaraju priliku da upoznate nekog ko pleni elokvencijom.

Zdravlje: Psihički ćete biti u vrhunskoj formi, što će vam omogućiti da odlično pamtite ili da na poslu iskažete veću produktivnost. Međutim, Mars u vašem polju zdravlja ipak upozorava – čuvajte se povreda i fizičkih iscrpljenja!

Najbolji dan: 11. septembar

Najlošiji dan: 10. septembar

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Situacija nije pogodna za izlete u nepoznato. Finansijska ulaganja donose gubitke, a saradnja s kolegama biće otežana. Promišljenost vaš štiti od pogrešnih izbora i sumnjivih pojedinaca.

Ljubav: Razgovorom ćete rešiti dileme, zbližiti se i učvrstiti odnos, ali pričuvajte se nepovoljnog uticaja vaših ili partnerovih roditelja. Slobodni će upoznati komunikativnu osobu s kojom će se često čuti telefonom i dopisivati.

Zdravlje: Pod povoljnim ste Marsovim uticajem koji vam daje vitalnost i energiju. Izdržljivi ste, pa možete podneti mnoge psihofizičke napore. Iskoristite ove dane za zabavu, sport i što više druženja s prijateljima.

Najbolji dan: 13. septembar

Najlošiji dan: 8. septembar

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Odlično ćete komunicirati sa saradnicima i strankama. Bićete lucidni. Očekuje vas mnogo posla i kraćih putovanja. Moguć je i terenski rad koji će vam popraviti finansijsku situaciju.

Ljubav: Zanesenost i strast dominiraće vašom ljubavnom situacijom. Čak će se i zauzetima otvoriti prilika za flert, ali neće ići dalje od bezazlenog zavođenja. Ako ste u vezi, uživaćete u telefonskim razgovorima koji će neretko trajati satima.

Zdravlje: Imaćete osećaj da nigde ne možete da nađete svoj mir. Poslovni stres se povećava, a i u porodičnom životu prisutna je nervoza koja vas iscrpljuje. Pripazite na disajne organe, a stariji će patiti od reumatskih tegoba.

Najbolji dan: 7. septembar

Najlošiji dan: 10. septembar

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Rešavaćete stambeno pitanje, napete međuljudske odnose ili razmatrati mogućnost pokretanja privatnog posla. Otvaraju vam se novi izvori zarade ili isplata novaca od pređašnjih poslova i ulaganja.

Ljubav: Neki će uspešno izaći iz zamorne i neperspektivne veze i doneti kvalitetne odluke. Odnosi koji su bili nedorečeni, počeće da dobijaju svoj smisao i značaj. Ako ste u braku, odnos može da nagriza nepovoljna finansijska situacija u kući.

Zdravlje: Venera koja je u vašem znaku zaslužna je za vaš prolepšan izgled i dobro raspoloženje. Druželjubivi ste i otvoreni za nova poznanstva, što će sjajno delovati na vaše samopouzdanje.

Najbolji dan: 9. septembar

Najlošiji dan: 12. septembar

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Poboljšaćete odnose sa saradnicima i šefovima. Imaćete bolju koncentraciju, manje ćete se umarati i biti učinkovitiji. Spletke koje su vam iza leđa pravili pojedinci, biće razotkrivene.

Ljubav: Iz vašeg života otići oni koje ste prerasli ili koji ne mogu da vam pruže ono što vam treba. Mogli biste da obnovite vezu iz prošlosti, ali to nije dobar izbor, što ćete s vremenom i sami shvatiti. Bilo bi bolje da se okrenete nekom novom.

Zdravlje: Puni ste energije i entuzijazma koji će vam omogućiti da se bavite svim vrstama fizičkih aktivnosti, pa čak i onim najzahtevnijima. Mlađi bi mogli da imaju problematičan ten, a stariji će se žaliti na suvoću kože lica.

Najbolji dan: 11. septembar

Najlošiji dan: 8. septembar

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Zastoji u komunikaciji, nejasne poruke i otkrivanje tajni obeležićete dane. Povlačićete se u samoću i na taj način izbeći tuđu znatiželju. Ipak, neke situacije i ljudi okreću se u vašu korist.

Ljubav: Venera u Lavu otvara vam priliku da se zaljubite ili približite simpatiji. Bićete pozivani na zabave i druženja – odazovite se jer su nova poznanstva zagarantovana. Bračni odnosi biće poljuljani nepoverenjem i sumnjičavošću, često bez pravog razloga.

Zdravlje: Nemojte ignorisati simptome koje vam organizam šalje. Vreme je da malo usporite tempo i provedete više vremena odmarajući se. Nemojte se toliko nervirati oko stvari na koje ionako nemate uticaja.

Najbolji dan: 13. septembar

Najlošiji dan: 9. septembar

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Proširićete krug saradnika. Bićete prilično ratoborni i skloni prepirkama. Zdrav razum pomoći će vam u napetim međuljudskim odnosima, a smireni pristup u komunikaciji s nervoznim pojedincima.

Ljubav: Ako vam je do koga stalo, morate to i da kažete, inače nećete pokrenuti lavinu pozitivnih zbivanja. Samcima se preporučuju izlasci, jer prijatelji mogu da vas upoznaju s nekim posebnim. Ako ste u braku, vaš odnos je ojačan kvalitetnom komunikacijom.

Zdravlje: Suzdržite se od ikakvih potencijalno opasnih radnji, a fizičku aktivnost ograničite na laganu šetnju. Ne zaboravite na dobar provod s prijateljima, čije će vas društvo energetski puniti.

Najbolji dan: 7. septembar

Najlošiji dan: 12. septembar

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Prilagodite se okolnostima. Nemojte po svaku cenu sprovoditi promene, samo kako biste drugima dokazali da možete. Poslušajte savet, prihvatite pomoć ili zatražite uslugu ako vam je potrebna.

Ljubav: Samci bi mogli da se zaljube u osobu iz drugog grada ili u nekog ko će na njih delovati podsticajno u intelektualnom smislu. Privlačiće vas kontakti putem interneta pa ćete se s nekim intenzivno dopisivati i uživati u međusobnom otkrivanju.

Zdravlje: Bićete u odličnoj formi i prilično izdržljivi. Interesovaće vas joga, ali i neke druge istočnjačke duhovne veštine. Za rešavanje zdravstvenih tegoba mogli biste da kontaktirate bioenergetičara ili kiropraktičara.

Najbolji dan: 10. septembar

Najlošiji dan: 13. septembar

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Povoljni Merkur vas podstiče na intelektualni rad, komunikaciju s ljudima, čitanje i pisanje. Povećaćete uticaj i proširiti poslove. Veća zarada neće izostati. Odličan posao sklopićete u drugom gradu.

Ljubav: Poželećete nešto da sakrijete i sačuvati od javnosti. Ljubavni trouglovi mogli bi u nekim slučajevima da se pokaže kao izvor uzbuđenja, ali i naglih preokreta. Ako imate simpatiju koju ste ovog leta upoznali na moru, vaš odnos bi mogao da se učvrsti.

Zdravlje: S imunitetom u padu, lakše ćete oboljevati od raznih viroza. Ne bi bilo loše da počnete da uzimate vitaminske dodatke ishrani. Nemojte da dozvolite da vas šefovi toliko tlače poslom jer ćete se iscrpsti.

Najbolji dan: 11. septembar

Najlošiji dan: 9. septembar

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Mogao bi da vam bude ponuđen dobro plaćen posao ili ćete se isticati smislom za marketing i zarade. Svesni ste koliko vredite i možete. Ako očekujete novac od davno obavljena posla, dobićete ga.

Ljubav: Nove ljubavne okolnosti biće povezane s početkom zajedničkog života, kupovine vrednih stvari koje će biti zajednička imovina ili pokretanja privatnog posla. Ako ste sami, pazite se upornog udvarača koji nije najiskrenijih namera prema vama.

Zdravlje: Većina zdravstvenih problema biće psihosomatske prirode. Pokušajte da razmislite šta vas toliko frustrira i čini nervoznim. Nemojte toliko izgarati na poslu jer vaše zdravlje nema cenu. Usporite ritam!

Najbolji dan: 13. septembar

Najlošiji dan: 12. septembar

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Plenićete pažnju javnosti svojim izjavama. U ruke će vam doći poslovni ugovor koji krije razne zamke. Čuvajte se laži i podvala od strane kolega koje ste pre okarakterisali kao pouzdane.

Ljubav: Ljubavni odnos mogao bi da trpi zbog posla i sputavanja ličnosti. Dajte partneru onoliko slobode koliko i vi tražite od njega za sebe. Slobodne očekuje zanimljiv susret, razgovor ili nova simpatija kojoj će kumovati prijatelji ili kolege s posla.

Zdravlje: Čuvajte zdravlje jer alkohol, cigarete i nespavanje mogu da vas oslabe. Loše ćete se nositi sa stresom. Umesto da negativnu energiju potiskujete u sebi, istrošite je trčanjem ili vožnjom na sobnom biciklu.

Najbolji dan: 8. septembar

Najlošiji dan: 13. septembar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Video: Zašto se ljudi oslanjaju na astrologiju