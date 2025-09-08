Slušaj vest

Dnevni horoskop za 8. septembar 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su vam zvezde predvidele ovog ponedeljka. Šta očekuje vaš znak horoskopa?

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan može vam doneti posebno zadovoljstvo, jer ćete uspešno okončati rad na veoma složenom projektu. Harmoničan period u odnosu s partnerom. Uspešna realizacija zajedničkog cilja doneće vam dodatnu bliskost. Obratite pažnju na saobraćaj. Mogući su lomovi.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Glavni izazov ovog dana može biti problematičan razgovor s nadređenima. Dobro razmislite pre nego što bilo šta kažete. Slobodni Bikovi mogu da upoznaju privlačnu osobu preko kolega na poslu. Moguća je tajna veza. Problem sa anksioznošću. Obratite pažnju na ishranu.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ključ uspeha u ovom periodu je da poradite na fokusu, jer vam misli povremeno odlaze na više strana. Radite stvari jednu po jednu. Slobodne Blizance očekuje poznanstvo sa zanimljivom osobom u znaku Lava ili Vodolije. Prehlada. Hladno piće kod vas uvek izaziva upalu grla.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Poseban akcenat je na rešenju administrativnog ili pravnog problema. Očekuje vas uspeh u trgovini i radu sa inostranstvom. Danas možete očekivati ljubavnu avanturu sa osobom koju poznajete iz neposrednog okruženja. Pad imuniteta. Sami ste doprineli ovakvom zdravstvenom stanju.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Početak rada na novom projektu i sastanak s nadređenima mogu proteći u konstruktivnoj atmosferi. Finansijski uspeh. Sve više vam se dopada osoba koju svakodnevno srećete na poslu. Početak tajne ljubavne veze. Problemi sa stopalima. Potrebni su vam odgovarajući ulošci.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Očekuje vas prelazak na novu radnu poziciju koja podrazumeva veću odgovornost. Pred vama je veliki izazov, ali ste spremni za novu pobedu. Budite oprezni jer vas očekuje turbulencija u odnosu s partnerom. Više se odmarajte. Preforsirali ste se! Potreban vam je odmor na nekoj udaljenoj destinaciji.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prijatelji danas mogu da vam predlože da zajedno uđete u neki posao. Unapređenje finansijske situacije. U vašem odnosu s partnerom vladaju harmonija i zadovoljstvo. Pa ipak, povremeno je moguća poneka ljubomorna varnica. Nervoza, napetost, osećaj gubitka.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prilično teški pregovori na sastanku, pa će biti neophodan kompromis. Uprkos tome, uspostavićete korektan poslovni odnos. Slobodne Škorpije očekuje sudbinski susret sa osobom u znaku Raka ili Jarca. Novi početak. Više se odmarajte. Više spavajte ili se odmarajte uz neku dobru knjigu.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan vam donosi nezgodnu situaciju s jednim saradnikom, jer je moguća rasprava. Reč je o različitim viđenjima bitnog poslovnog rešenja. Očekuje vas lep ljubavni sastanak s novim partnerom koji vam se dopada. Odlično se osećate.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Početak rada na novom projektu postavlja vas pred novi izazov, ali vi ste spremni na to da se uhvatite ukoštac. Preći ćete granicu kolegijalnog odnosa sa osobom koja vam se dopada, a s kojom poslovno sarađujete. Zadržavanje vode u organizmu, obratite se lekaru.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Budite obazrivi s jednim saradnikom, postoji atmosfera dvostruke igre u firmi gde radite. Ne ulazite u konflikte ni sa kim. Vaša veza s partnerom prolazi kroz lep i harmoničan period i zajedno planirate budućnost. Puni ste energije, što se odražava na odnos s bliskim osobama.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Važne vesti od saradnika iz inostranstva mogu da obeleže dan. Pa ipak, možete se naći u dilemi, jer vam ponuda neće u celosti odgovarati. Slobodne Ribe mogu da upoznaju veoma zanimljivu osobu u znaku Jarca ili Bika. Budite aktivniji, počnite s laganim šetnjama.