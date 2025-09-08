Slušaj vest

Dnevni horoskop za 8. septembar 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su vam zvezde predvidele ovog ponedeljka. Šta očekuje vaš znak horoskopa?

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan može vam doneti posebno zadovoljstvo, jer ćete uspešno okončati rad na veoma složenom projektu. Harmoničan period u odnosu s partnerom. Uspešna realizacija zajedničkog cilja doneće vam dodatnu bliskost. Obratite pažnju na saobraćaj. Mogući su lomovi.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Glavni izazov ovog dana može biti problematičan razgovor s nadređenima. Dobro razmislite pre nego što bilo šta kažete. Slobodni Bikovi mogu da upoznaju privlačnu osobu preko kolega na poslu. Moguća je tajna veza. Problem sa anksioznošću. Obratite pažnju na ishranu.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ključ uspeha u ovom periodu je da poradite na fokusu, jer vam misli povremeno odlaze na više strana. Radite stvari jednu po jednu. Slobodne Blizance očekuje poznanstvo sa zanimljivom osobom u znaku Lava ili Vodolije. Prehlada. Hladno piće kod vas uvek izaziva upalu grla.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Poseban akcenat je na rešenju administrativnog ili pravnog problema. Očekuje vas uspeh u trgovini i radu sa inostranstvom. Danas možete očekivati ljubavnu avanturu sa osobom koju poznajete iz neposrednog okruženja. Pad imuniteta. Sami ste doprineli ovakvom zdravstvenom stanju.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Početak rada na novom projektu i sastanak s nadređenima mogu proteći u konstruktivnoj atmosferi. Finansijski uspeh. Sve više vam se dopada osoba koju svakodnevno srećete na poslu. Početak tajne ljubavne veze. Problemi sa stopalima. Potrebni su vam odgovarajući ulošci.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Očekuje vas prelazak na novu radnu poziciju koja podrazumeva veću odgovornost. Pred vama je veliki izazov, ali ste spremni za novu pobedu. Budite oprezni jer vas očekuje turbulencija u odnosu s partnerom. Više se odmarajte. Preforsirali ste se! Potreban vam je odmor na nekoj udaljenoj destinaciji.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Prijatelji danas mogu da vam predlože da zajedno uđete u neki posao. Unapređenje finansijske situacije. U vašem odnosu s partnerom vladaju harmonija i zadovoljstvo. Pa ipak, povremeno je moguća poneka ljubomorna varnica. Nervoza, napetost, osećaj gubitka.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Prilično teški pregovori na sastanku, pa će biti neophodan kompromis. Uprkos tome, uspostavićete korektan poslovni odnos. Slobodne Škorpije očekuje sudbinski susret sa osobom u znaku Raka ili Jarca. Novi početak. Više se odmarajte. Više spavajte ili se odmarajte uz neku dobru knjigu.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan vam donosi nezgodnu situaciju s jednim saradnikom, jer je moguća rasprava. Reč je o različitim viđenjima bitnog poslovnog rešenja. Očekuje vas lep ljubavni sastanak s novim partnerom koji vam se dopada. Odlično se osećate.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Početak rada na novom projektu postavlja vas pred novi izazov, ali vi ste spremni na to da se uhvatite ukoštac. Preći ćete granicu kolegijalnog odnosa sa osobom koja vam se dopada, a s kojom poslovno sarađujete. Zadržavanje vode u organizmu, obratite se lekaru.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Budite obazrivi s jednim saradnikom, postoji atmosfera dvostruke igre u firmi gde radite. Ne ulazite u konflikte ni sa kim. Vaša veza s partnerom prolazi kroz lep i harmoničan period i zajedno planirate budućnost. Puni ste energije, što se odražava na odnos s bliskim osobama.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Važne vesti od saradnika iz inostranstva mogu da obeleže dan. Pa ipak, možete se naći u dilemi, jer vam ponuda neće u celosti odgovarati. Slobodne Ribe mogu da upoznaju veoma zanimljivu osobu u znaku Jarca ili Bika. Budite aktivniji, počnite s laganim šetnjama.

Ne propustiteZanimljivostiNedeljni horoskop od 7. do 13. septembra: Device će razotkriti spletke kolega, Jarčevima sledi dobra zarada, a jedan znak čeka zanimljivo poznanstvo
363236_shutterstock-2442297801_ls.jpg
ŽenaNajinteligentnije žene rađaju se u ova 4 horoskopska znaka: Mozak im radi 300 na sat, pamte i najsitnije detalje
Devojka u haljini na tufne kleči na pesku i grli pun Mesec
ŽenaRetrogradni Saturn se vratio u Ribe: 4 znaka su na velikoj prekretnici
nasa-saturn-rojters.jpg
ZanimljivostiČuvena astrološkinja Tamara Globa upozorava: Za dva horoskopska znaka septembar će biti veoma težak
324547_tamaragloba_ls.jpg

Devojke u ovom znaku mogu da nateraju svakog da se zaljubi u njih Izvor: TikTok/anna.halk