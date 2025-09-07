Slušaj vest

Nakon intimne ceremonije, pred okupljenim novinarima Golob je kratko izjavio kako je "srećan" i dodao da je "bez reči".

"Srećan sam što je Tina rekla ‘da‘ i što je od danas Tina Gaber Golob", rekao je premijer. Dodao je i da je ceremonija bila vrlo emotivna, a medijima otkrio da će medeni mesec verovatno pričekati do jesenjih praznika: "Negde ćemo otići gde je toplo, najverovatnije."

Intimna ceremonija u vili

Sam čin venčanja održan je u Villi Tartini, nekada poznatoj kao Vila Strunjan, koja se prostire na 350 kvadratnih metara zemljišta među voćnjacima i vinogradima.

Istorija vile seže u 1700. godinu. Nakon rušenja 1957., na istom mestu podignuta je nova vila, delo arhitekta Vinka Glanza, autora slovenske zgrade parlamenta.

Vila, kojom upravlja Javni gospodarski zavod Brdo, od 2020. otvorena je za javnost i često se koristi kao mesto za venčanja. Prema pisanju slovenskih medija, Golob i Gaber navodno su za najam vile od petka do nedelje platili oko 12.000 eura.

Venčana haljina iz Zagreba

Veliku pažnju javnosti privukla je i haljina mlade. Prema pisanju medija, Tina Gaber imala je spremne čak dve haljine renomiranog dizajnera, koje je išla potražiti u Zagreb, prenosi RTV Slovenija.

Njihovo venčanje, iako privatno, već je dobilo status istorijskog događaja u Sloveniji.

Gaber je poznata kao influenserka, TV voditeljka i lobistica, aktivna na području zaštite životinja. Godine 2007. je kao studentkinja sociologije pobedila na ntakmičenju za Miss Hawaiian Tropic Slovenije 2008. u Ljubljani.