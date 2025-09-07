Slušaj vest

Bivši model Kleo Glajd, koja je tokom osamdesetih i devedesetih godina kretala u istim krugovima kao i Džefri Epstajn, otkrila je šokantnu priču o susretu sa Donaldom Trampom.

Kako je ispričala u podkastu The Daily Beast, Epstajn ju je jednom prilikom obukao u belu haljinu „kao medicinsku sestru“ i poveo je zajedno sa njenom prijateljicom u Trampovu kulu.

Kleo Glajd Foto: CraSH / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Kao trofeji na izložbi“

„Nosila sam belu haljinu, a Epstajn mi je rekao: ‘Izgledaš kao medicinska sestra u tome… hajde da idemo kod Donalda, biće zabavno.’ U tom trenutku mi je delovalo bezazleno, ali sada to doživljavam kao ponižavajuće iskustvo“, ispričala je Glajd.

Trio je iz Epstajnovog stana na Istočnoj 71. ulici otišao do Midtowna, gde ih je Tramp dočekao sa osmehom i pićem. „Nije bilo ničega nepristojnog ili seksualnog, osim tog osećaja da smo bile trofeji na izložbi,“ dodala je.

Kleo Glajd Foto: Jon Kopaloff / Getty images / Profimedia

Tramp kao „balon iz parade“

Glajd ga je opisala kao „balon sa Macy’s Day Parade“, impozantnu figuru Njujorka tog vremena, ali i čoveka opsednutog dokazivanjem.

"Bio je užasno opsednut time da znamo šta je kupio, koliko je platio na aukcijama. Taj jaz u njegovoj potrebi da impresionira ljude me potpuno zapanjio,“ rekla je.

Epstajn, s druge strane, nije krio ponos što može da predstavi svoje „trofeje“ jednom od svojih poznatijih prijatelja. „Donald je tada bio mnogo poznatiji od njega, pa je uživao u toj povezanosti – pokazivao je nas Trampu i Trampa nama,“ prisetila se.

„Topao i prijateljski odnos“

Prema njenim rečima, Tramp i Epstajn su u to vreme delovali vrlo blisko. Međutim, nakon što je priča dospela u javnost, portparolka Bele kuće Abigejl Džekson nazvala je Glajdinu ispovest „lažnim vestima“.

"Svi znaju da je Tramp izbacio Epstajna iz svog kluba jer je bio odvratan. Demokratama i medijima bilo je poznato ko je Epstajn, a nisu ništa učinili da zaštite žrtve,“ poručila je.

Donald Tramp i Džefri Epstajn Foto: Shutterstock, screenshot YT/WatchMojo, spatuletail/Shutterstock, screenshot YT/WatchMojo

Potresno svedočanstvo o zlostavljanju

Glajd se ubraja među više od 1.000 žrtava Epstajna, prema podacima Ministarstva pravde SAD. Ona tvrdi da ju je zlostavljao tokom leta njegovim privatnim avionom.

"Stavio je ruku između mojih nogu, hvatao me za grudi i pokušavao da ide dalje. Suze su mi krenule i rekla sam mu: ‘Zašto ovo radiš, mislila sam da smo prijatelji…’ Tada je stao i prekinuo,“ opisala je kroz suze.

Nedugo zatim je prekinula kontakt sa njim, a danas je uverena da istina o Epstajnovim vezama i smrti nikada nije potpuno isplivala.

"Nema šanse da smo došli do dna ove priče i da su svi umešani otkriveni. Verujem da je vrlo moguće da je ubijen u zatvoru,“ zaključila je Glajd.