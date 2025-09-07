Slušaj vest

Košarkaš Lejkerska i reprezentacije Slovenije Luka Dončić godinama je u centru pažnje zbog svojih igračkih umeća koje pokazuje na parketu. Tokom svih uspona i padova najveću podršku pruža mu dugogodišnja partnerka Anamarija Goltes sa kojom je pre dve godine dobio ćerkicu.

16.jpg
Luka i Anamarija Foto: Printscreen / Instagram / anamariagoltes

Ma koliko bio ratoboran na terenu, neretko i veoma eksplozivan i ne štedi reči koje upućuje sudijama, privatno se pretvara u najnežnije biće kada je u društvu svoje mezimice.

 Ova malena lepotica na zimu puni dve godine.

Značenje imena Gabriela

Varijanta imena Gаvrilo, Gabriel.Ime je izvedeno od hebrejskog imena Gabrijel (hebrejski: גַבְרִיאֵל „gabriel“) u značenju „Bog je moja snaga“. Daje se po biblijskom arhanđelu Gavrilu koji je u Bibliji drugi od sedmorice arhanđela za saopštavanje božijih poruka smrtnicima. Varijante ovog imena su poznate i popularne u skoro svim evropskim i bliskoistocnim jezicima.

Ne propustiteStarsEKSKLUZIVNI PAPARACO LUKE DONČIĆA Košarkaš uživa sa porodicom u vili od 2 miliona € pored golf terena: A tek da videte njegovu besnu mašinu, sve vrišti na skupo
luka d.jpg
StarsPOSETILI SMO SVE NEKRETNINE LUKE DONČIĆA VREDNE 8.000.000 €! Komšija otkriva bolnu porodičnu istinu: "Deda mu je u staračkom domu, sporazumevaju se ceduljicama"
luka d1.jpg
Pop kulturaKriminalna grupa hara Los Anđelesom: Posle Luke Dončića na meti pljačkaša kuća Nikol Kidman, sumnja se da je upao isti lopov
Luka Doncic.jpg
StarsAMERIKOM ODZVANJA HIT ŠABANA ŠAULIĆA! Luka Dončić imao posebni zahtev pred početak utakmice, legende svetske košarke slušaju najčuveniju kafansku pesmu!
Saban Saulic Luka Doncic.jpg

Luka Dončić priča srpski Izvor: Youtube/House of Highlights