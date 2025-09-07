Slušaj vest

Košarkaš Lejkerska i reprezentacije Slovenije Luka Dončić godinama je u centru pažnje zbog svojih igračkih umeća koje pokazuje na parketu. Tokom svih uspona i padova najveću podršku pruža mu dugogodišnja partnerka Anamarija Goltes sa kojom je pre dve godine dobio ćerkicu.

Luka i Anamarija Foto: Printscreen / Instagram / anamariagoltes

Ma koliko bio ratoboran na terenu, neretko i veoma eksplozivan i ne štedi reči koje upućuje sudijama, privatno se pretvara u najnežnije biće kada je u društvu svoje mezimice.

Ova malena lepotica na zimu puni dve godine.

Značenje imena Gabriela

Varijanta imena Gаvrilo, Gabriel.Ime je izvedeno od hebrejskog imena Gabrijel (hebrejski: גַבְרִיאֵל „gabriel“) u značenju „Bog je moja snaga“. Daje se po biblijskom arhanđelu Gavrilu koji je u Bibliji drugi od sedmorice arhanđela za saopštavanje božijih poruka smrtnicima. Varijante ovog imena su poznate i popularne u skoro svim evropskim i bliskoistocnim jezicima.