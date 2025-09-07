Slušaj vest

Potpuno pomračenje Meseca moći će u nedelju, 7. septembra u celosti da se posmatra iz Srbije, a tu pojavu moći će da vidi oko 77 odsto stanovnika Zemlje. Kako je saopšteno, u Srbiji će se Mesec delimično pomračen pojaviti na istoku u večernjim satima, oko 19 časova. Potpuno pomračen će biti od 19.30 do 20.52.

Šta kažu astrolozi?

Pun Mesec je uvek snažan astrološki period, vrhunac energetske aktivnosti, kada emocije i skriveni procesi izlaze na površinu. Događaji tokom ovog perioda često prkose logičkom objašnjenju, a sukobi mogu nastati bukvalno niotkuda. Vaš glavni zadatak je da ne podlegnete opštoj napetosti i da ne trošite dragocenu mentalnu energiju na sitnice. Umesto aktivnih akcija i traženja odgovora spolja, astrolozi savetuju da se okrenete ka unutra.

Kada su pomračenja Meseca vidljiva u Srbiji Foto: AP Photo/Marco Ugarte

Ovo je vreme za svesno posmatranje, prihvatanje i transformaciju sopstvenih osećanja, a ne za izgovore i bekstvo od stvarnosti. Astrolozi savetima pomažu da ovu lunarnu fazu dočekate u stanju pripravnosti, ali bez muke.

Na ovaj pun Mesec, potrebno je čekati energiju, ne treba je tražiti, a ako stalno tražite, možete izgubiti poslednju snagu - 7. septembar je emocionalno težak dan, koji će za mnoge biti neobjašnjiv u smislu sukoba. Zašto ne percipiram informacije? Zašto ne želim da razumem druge ljude? Zašto me svako kršenje planova može naljutiti? Mesec u opoziciji sa Merkurom 7. septembra - mnogo energije može se potrošiti na razgovore, dogovore i diskusije o bilo kojoj temi. A zašto ste komunicirali, može ostati nepoznato; zašto niste uspeli da postignete dogovor - ovo pitanje može ostati otvoreno za vas.

Na ova 4 znaka horoskopa će posebno uticati pomraćenje Meseca

Ribe, Bik, Devica i Škorpije mogu se osećati najteže tokom ovog punog Meseca. Zapamtite da su vaše emocije pokazatelj vašeg unutrašnjeg stanja.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Bik bi trebalo da pronađe istomišljenika i osobu blisku po duhu, sa kojom će biti lakše razgovarati i ispričati o svojim planovima, koji već počinju da ih brinu.

Device

Devica Foto: Shutterstock

Okrenućete se partneru - trenutno vam snažno rame i čvrst oslonac mogu dati osećaj snage i pouzdanosti. Partner je glavna tema ovog punog Meseca za vas, tako da negodovanja i razgovori sa samim sobom neće dovesti do rešavanja problema u vezi. Čak i u poslovnim odnosima morate biti otvoreni i iskreni.

Škorpija

Škorpija Foto: : Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Ljubav može doneti i bol i prava, intenzivna osećanja; koliko su iskrena zavisiće od vas. Ne bojte se da govorite o tome šta se dešava u vama, jer biti otvoren prema svojim osećanjima ne znači biti ranjiv.

Mnogim Škorpijama će biti povređena osećanja, i sa tim će se takođe morati nositi. Ako vas neko povredi, onda bi taj neko trebalo da zna da trenutno niste srećni.

Ribe

Ribe Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Trebalo bi da vodite računa o svom stavu prema sebi. Nikada ne treba da se sažaljevate, jer dobro znate da sve u čemu ne uspevate dolazi od vas. Tokom punog Meseca nećete morati nikoga da krivite, jer ćete videti da je upravo vaša energija ta koja možda stoji iza svih tih grešaka i neuspeha.

(Kurir.rs/B92)