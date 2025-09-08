Slušaj vest

Gubljenje omiljenih gedžeta može biti prava noćna mora, posebno AirPods slušalica koje su male, skupe i lako se izgube. Jedan Novosađanin se našao upravo u takvoj situaciji tokom Exit festivala, kada su mu nestale AirPods Pro 2. Iako je odmah pokušao da ih pronađe, bez uspeha, odlučio je da svoju priču podeli na Reditu, nudeći pronalazaču 100 evra nagrade.

„Zdravo svima, izgubio sam AirPods na Exitu, na drugi dan festivala. Svakome ko ih pronađe nudim nagradu od 100 evra! Izgubljeni su kod tunela pored rege bine“, napisao je on.

AirPods uključile GPS u Egiptu

Situacija je dobila potpuno neočekivan obrt. Nakon 30 dana, preko aplikacije za praćenje, Novosađanin je otkrio da su slušalice aktivirane u Hurgadi, Egipat, navodno odmah pored aerodroma.

„Ako je neko tamo na odmoru ili ima prijatelja koji može da ih uzme, sledi velika novčana nagrada. Vredi pokušati. Ja bih lično otišao, ali imam prelom kolena“, dodao je.

Neočekivani povratak u Novi Sad

Kao da priča nije već bila dovoljna, AirPods su se nakon dva meseca vratile – u njegovu zgradu u Novom Sadu, navodi Blic.

„Ladno su se vratile iz Egipta u Novi Sad, što znači da mi ih je neki komšija uzeo. Sad sam 99% siguran da su u zgradi i ne znam kako da ih uhvatim, a da ne pitam celu zgradu“, napisao je.

Reddit se nasmejao

Iako mu u trenutku gubitka nije bilo smešno, situacija je brzo postala viralna i nasmejala korisnike Redita. U komentarima su delili savete kako da pronađe slušalice, a mnogi su davali humoristične predloge:

„Okači sliku na ulazna vrata i napiši: 'Znam šta ste radili ovog leta.'“

„AirPods imaju opciju da zvone. Idi posle ponoći sa par prijatelja i neka svaki stane ispred jednog stana – kod onog gde bude zvonilo, tu su slušalice.“

