Dnevni horoskop za 9. septembar 2025. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele horoskopskim znacima.

OVAN

Ovan

Uspešno ćete prevazići problem s jednim kolegom na poslu. Nesporazum ćete na kraju otkloniti, tako da će to biti kratkotrajno. Danas možete upoznati fatalno privlačnu osobu na nekom kraćem putovanju. Sledi ljubavni sastanak. Prijao bi vam odmor, preforsirali ste se.

BIK

Bik

Ključ uspeha je da osluškujete više sebe. Što se tiče pravca daljeg poslovanja, vaša intuicija je nepogrešiva. Pojačana psihička osetljivost može doprineti tome da reagujete preosetljivo, pa su moguće svađe. Druženje s prijateljima i poznanicima vam prija jer vam daju pozitivnu energiju.

BLIZANCI

Blizanci

Izuzetno važan razgovor s nadređenima može se ticati vašeg dodatnog angažmana. Moguć je početak novog projekta. Pojačan emotivni naboj između vas i partnera obeležiće ovaj dan. U poslednje vreme se ponaša distancirano. Prehlada, upala grla, krajnici su takođe ugroženi.

RAK

Rak

Problem s pravilnom organizacijom vremena postavlja vas danas pred poseban izazov. Povećan obim posla zahteva nove članove tima. Atmosfera sklada i harmonije u odnosu s partnerom ispuniće vas danas posebnim zadovoljstvom. Anksioznost. Posavetujte se s lekarom.

LAV

Lav

Danas možete sklopiti novi sporazum ili jednostavno proširiti krug saradnika. Ovo je period pozitivnih preokreta. Problem s partnerom sastoji se u krizi poverenja i u tome što provodite malo vremena s njim. Glavobolja, posavetujte se s lekarom, uradite neophodne analize.

DEVICA

Devica

Problem u komunikaciji s nadređenima može da vas navede da kažete i nešto što ne mislite. Moguć je verbalni konflikt. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period krize poverenja. Ipak, samo kratkotrajne. Pad imuniteta. Pokušajte da ga podignete unošenjem vitamina i minerala.

VAGA

Vaga

Ovaj dan može obeležiti aktiviranje dodatnog izvora zarade. Znatno ćete unaprediti finansijsku situaciju. Nalazite se u žiži interesovanja nekoliko potencijalnih udvarača. Dajte sebi malo vremena da odlučite. Bolovi u zglobovima, a uzroci mogu biti različiti. Uradite neophodne analize.

ŠKORPIJA

Škorpija

Ovaj dan vam donosi uspeh ako se bavite trgovinom ili radite s klijentima. Pažljivo se ophodite s nadređenima. Partner kao da s vremena na vreme sumnja u vas zbog nečega. Budite otvoreniji i pričajte o svemu. Nervozni ste i napeti, muči vas nesanica.

STRELAC

Strelac

Ovaj dan vam donosi vest o nekom putovanju, a upravo ono može da vam donese neverovatan razvoj poslovanja. Slobodni Strelčevi mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na nekim putovanjima i preko rođaka. Bolovi u leđima. Preforsirali ste se, sada ne biste smeli da se izlažete novim naporima.

JARAC

Jarac

Danas možete da dobijete poslovnu ponudu koja će vam na duže staze popraviti finansijsku situaciju. Vaš odnos s partnerom je korektan, a poći će vam za rukom da ostvarite jedan dugoročni cilj. Variranje pritiska. Obavezan je odlazak kod lekara.

VODOLIJA

Vodolija

Glavna tema današnjeg sastanka će biti dalji razvoj poslovanja. Budite obazrivi prilikom potpisivanja bilo kakvog dokumenta. Slobodne Vodolije mogu da upoznaju svoju srodnu dušu preko prijatelja ili bliskih rođaka. Nesanica, muči vas danima, nađite uzrok.

RIBE

Ribe

Pruža vam se prilika da ozbiljno unapredite svoju finansijsku situaciju. Sada svojim postupcima polažete temelj za budućnost. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz krizu poverenja, ali će to biti kratkotrajno. Proverite vid. Došlo je do promene dioptrije.