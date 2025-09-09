Slušaj vest

Dnevni horoskop za 9. septembar 2025. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele horoskopskim znacima.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Uspešno ćete prevazići problem s jednim kolegom na poslu. Nesporazum ćete na kraju otkloniti, tako da će to biti kratkotrajno. Danas možete upoznati fatalno privlačnu osobu na nekom kraćem putovanju. Sledi ljubavni sastanak. Prijao bi vam odmor, preforsirali ste se.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ključ uspeha je da osluškujete više sebe. Što se tiče pravca daljeg poslovanja, vaša intuicija je nepogrešiva. Pojačana psihička osetljivost može doprineti tome da reagujete preosetljivo, pa su moguće svađe. Druženje s prijateljima i poznanicima vam prija jer vam daju pozitivnu energiju.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Izuzetno važan razgovor s nadređenima može se ticati vašeg dodatnog angažmana. Moguć je početak novog projekta. Pojačan emotivni naboj između vas i partnera obeležiće ovaj dan. U poslednje vreme se ponaša distancirano. Prehlada, upala grla, krajnici su takođe ugroženi.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Problem s pravilnom organizacijom vremena postavlja vas danas pred poseban izazov. Povećan obim posla zahteva nove članove tima. Atmosfera sklada i harmonije u odnosu s partnerom ispuniće vas danas posebnim zadovoljstvom. Anksioznost. Posavetujte se s lekarom.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas možete sklopiti novi sporazum ili jednostavno proširiti krug saradnika. Ovo je period pozitivnih preokreta. Problem s partnerom sastoji se u krizi poverenja i u tome što provodite malo vremena s njim. Glavobolja, posavetujte se s lekarom, uradite neophodne analize.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Problem u komunikaciji s nadređenima može da vas navede da kažete i nešto što ne mislite. Moguć je verbalni konflikt. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period krize poverenja. Ipak, samo kratkotrajne. Pad imuniteta. Pokušajte da ga podignete unošenjem vitamina i minerala.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan može obeležiti aktiviranje dodatnog izvora zarade. Znatno ćete unaprediti finansijsku situaciju. Nalazite se u žiži interesovanja nekoliko potencijalnih udvarača. Dajte sebi malo vremena da odlučite. Bolovi u zglobovima, a uzroci mogu biti različiti. Uradite neophodne analize.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan vam donosi uspeh ako se bavite trgovinom ili radite s klijentima. Pažljivo se ophodite s nadređenima. Partner kao da s vremena na vreme sumnja u vas zbog nečega. Budite otvoreniji i pričajte o svemu. Nervozni ste i napeti, muči vas nesanica.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan vam donosi vest o nekom putovanju, a upravo ono može da vam donese neverovatan razvoj poslovanja. Slobodni Strelčevi mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na nekim putovanjima i preko rođaka. Bolovi u leđima. Preforsirali ste se, sada ne biste smeli da se izlažete novim naporima.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas možete da dobijete poslovnu ponudu koja će vam na duže staze popraviti finansijsku situaciju. Vaš odnos s partnerom je korektan, a poći će vam za rukom da ostvarite jedan dugoročni cilj. Variranje pritiska. Obavezan je odlazak kod lekara.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Glavna tema današnjeg sastanka će biti dalji razvoj poslovanja. Budite obazrivi prilikom potpisivanja bilo kakvog dokumenta. Slobodne Vodolije mogu da upoznaju svoju srodnu dušu preko prijatelja ili bliskih rođaka. Nesanica, muči vas danima, nađite uzrok.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Pruža vam se prilika da ozbiljno unapredite svoju finansijsku situaciju. Sada svojim postupcima polažete temelj za budućnost. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz krizu poverenja, ali će to biti kratkotrajno. Proverite vid. Došlo je do promene dioptrije.

Ne propustiteŽena21. septembar je ključan datum: Pomračenje Sunca u Devici menja život 4 znaka!
profimedia-0966657544.jpg
ZanimljivostiNedeljni horoskop od 7. do 13. septembra: Device će razotkriti spletke kolega, Jarčevima sledi dobra zarada, a jedan znak čeka zanimljivo poznanstvo
363236_shutterstock-2442297801_ls.jpg
ŽenaNajinteligentnije žene rađaju se u ova 4 horoskopska znaka: Mozak im radi 300 na sat, pamte i najsitnije detalje
Devojka u haljini na tufne kleči na pesku i grli pun Mesec
ŽenaRetrogradni Saturn se vratio u Ribe: 4 znaka su na velikoj prekretnici
nasa-saturn-rojters.jpg

Devojke u ovom znaku mogu da nateraju svakog da se zaljubi u njih Izvor: TikTok/anna.halk