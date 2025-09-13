Slušaj vest

Alê Gauča (21) iz Brazila suočila se sa neočekivanim problemom – nakon 50 razgovora za posao, još uvek nije pronašla zaposlenje.

Mlada brineta završila je kurs za čuvanje dece pre tri godine i neumorno traži posao dadilje, ali njena atraktivna figura često odvraća pažnju potencijalnim poslodavcima od njenih profesionalnih kvalifikacija.

„Dolazila bih na razgovore puna samopouzdanja, pokazivala svoje sertifikate, pričala o svemu što sam naučila, ali mi se niko nikada nije javio“, ispričala je Gauča za portal NeedToKnow.

U početku je mislila da je problem nedostatak iskustva, ali nakon brojnih pokušaja, počela je da sumnja da je razlog nešto drugo.

Lepa Brazilka priznaje da njen izgled možda stvara dodatne komplikacije kada je u pitanju posao dadilje, gde oprezne majke često ne žele da zaposle atraktivne žene, jer se plaše da bi njihovi muževi mogli „skrenuti s puta“.

„Htela sam da pokažem svoju profesionalnu stranu, ali delovalo je kao da je niko ne vidi“, požalila se nezaposlena lepotica.

Ipak, nije dozvolila da njena lepota ostane neiskorišćena. Tokom potrage za poslom počela je da objavljuje fotografije na društvenim mrežama, a broj pratilaca joj je ubrzo naglo porastao. Danas zarađuje kao kreatorka sadržaja, što, priznaje, nije bila prvobitna ideja, ali se pokazalo kao „veoma ispunjavajuće“, prenosi New York Post.

„Čak i ako danas ne radim kao dadilja, ona dadilja koja sam nekada bila i dalje je deo mene. I dalje se osećam povezano s tim iskustvom jer sam mu bila posvećena i spremala se za to“, kaže Gaúcha.

„S jedne strane sam tražila stabilnost, a s druge sam pronašla slobodu“, zaključuje.

