Tajland je jedna od popularnijih turističkih destinacija širom sveta, a svake godine tamo odlazi i sve više srpskih turista. Naizgled prelepe rajske plaže privlače poglede mnogih koji se tamo upućuju na odmor iz snova, međutim, jedna influenserka otkrila je i drugu stranu Tajlanda koja nije tako privlačna.

žurke na Tajlandu Foto: Christopher PB/Shutterstock

"Kao i mnogi dvadesetogodišnjaci, krenula sam na putovanje po Tajlandu ne nužno s kliše željom da pronađem sebe, ali svakako s namerom da vidim neke od najlepših plaža na svetu. Tokom mesec dana putovanja po zemlji, nisam mogla da se otmem utisku da je jedno ostrvo ne samo previše nahvaljeno, već i u potpunosti preplavljeno turistima. Reč je o ostrvu Ko Phi Phi Don, glavnom u čuvenom arhipelagu Phi Phi, koje privlači putnike iz celog sveta. Služi kao usputna stanica između većih turističkih destinacija poput Puketa i Krabija, a do njega se može stići isključivo brodom. Gotovo svaka preporučena ruta uključuje Phi Phi ostrva, pa sam mislila da je to nezaobilazna destinacija. Međutim, sada bih svakome posavetovala da, ako se dvoumi ovo ostrvo možda ipak nije vredno posete. Čim se udaljite od plaža, ostrvo poprima sasvim drugačiji izgled. Što dalje idete u unutrašnjost, sve je kičastije i podseća na jeftiniju verziju Benidorma. Ako ste u potrazi za autentičnim tajlandskim iskustvom, ovde ga nećete pronaći. Ali, istina je i da većina mladih putnika upravo i dolazi zbog potpuno drugačijih razloga – i to je sasvim u redu", počela je ona svoju ispovest za Mirror.

Ostrvo je lepo ali samo plaže Foto: Shutterstock

Ostrvo koje ne spava

"Noću ostrvo potpuno oživi. Ulice preplave ponude koktel kofica po niskim cenama, barovi privlače masom turista, a duž obale se održavaju vatreni performansi. Sve to je zabavno, osim ako ste od onih koji bi radije na spavanje ranije – tada vam ostaje samo jedno: pripremite se na buku do sitnih sati, jer je ostrvo toliko malo da muzika dopire svuda. Moj savet je jednostavan ako već ne možete da pobegnete od žurke, najbolje je da joj se pridružite", poručila je ona.

Iza kulisa Instagrama

"Još jedna stvar koja mi je upala u oči bila je loša održavanost ostrva. To je donekle i očekivano, jer u manjim mestima nedostaje ulaganja u infrastrukturu. Ipak, ovde je to bilo uočljivije nego na bilo kojem drugom ostrvu. Na prostoru veličine svega 5 km u dužinu i 2,2 km u širinu, nakupljeni šut, zapuštene staze. Sve ono što se na društvenim mrežama predstavlja kao raj, u stvarnosti često izgleda daleko drugačije čim se odmaknete od plaže", zaključila je.