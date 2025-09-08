Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp našao se ponovo u centru skandala nakon što je iz imovine predatora Džefrija Epstajna objavljeno lascivno rođendansko pismo sa njegovim potpisom.

Epstajnovi advokati dostavili kongresu pismo

Epstajnovi advokati dostavili su Kongresu kopiju knjige objavljene povodom Epstajnovog 50. rođendana, u kojoj se nalazi i pismo za koje je Tramp ranije tvrdio da „ne postoji“.

U tom pismu Tramp Epstajnu poručuje da njih dvojica imaju „određene stvari zajedničke“.

Odbor za nadzor Predstavničkog doma potvrdio je prijem ovog dokumenta.

Oštre reakcije u Kongresu

Demokratski član odbora, Robert Garsija, izjavio je za Wall Street Journal:

"Predsednik Tramp je nazvao istragu o Epstajnu prevarom i tvrdio da njegovo rođendansko pismo ne postoji. Sada znamo da je Donald Tramp lagao i da čini sve da prikrije istinu. Dosta je igara i laži, objavite celokupne spise odmah.“

Koliko su Tramp i Epstajn bili bliski?

Veza između Trampa i Epstajna nije tajna. Bivši predsednik ga je 2002. u intervjuu za New York Magazine opisao kao "sjajnog momka", dodavši da Epstajn, kao i on, voli lepe žene, "često veoma mlade"

Tramp je u više navrata negirao da je posećivao Epstajnovo privatno ostrvo na Devičanskim ostrvima, ali je priznao da su se kretali u istim društvenim krugovima. Prema podacima PolitiFact-a, Tramp je najmanje sedam puta leteo Epstajnovim privatnim avionom.

Predsednik SAD Donald Tramp Foto: Youtube/AP

Šta su "Epstajnovi dosijei"?

Pod tim imenom poznato je na hiljade stranica slučajnih dokumenata, kontakata i video materijala prikupljenih tokom istraga o Epstajnovom lancu seksualne trgovine maloletnicama. Mnogi od tih dokumenata su i dalje zapečaćeni, što podstiče spekulacije o tome ko je sve umešan.

1/3 Vidi galeriju Donald Tramp i Džefri Epstajn Foto: Shutterstock, screenshot YT/WatchMojo, spatuletail/Shutterstock, screenshot YT/WatchMojo

Tramp je ranije izjavio da "nema problem" s objavljivanjem tih materijala, ali oni nikada nisu u potpunosti postali javni. Njegova administracija je, međutim, priznala da je pregledala veliki deo Epstajnovih dokumenata. Kritičari veruju da se oni namerno drže dalje od očiju javnosti.