Do kraja septembra astrolozi predviđaju da će se određenim horoskopskim znacima poklopiti zvezde te da će zasijati na svim poljima. Poseban akcenat stavlja se na finansijsku stranu. Proverite da li ste i vi među ovim srećnicima?

Ovan

screenshot-20231213-234223.jpg
Ovan Foto: Shutterstock

  Ovnovi će u septembru osećati energiju koja ih vodi ka prosperitetu. Neočekivane poslovne prilike i prilivi novca mogu se pojaviti u trenucima kada ih najmanje očekuju. Sada je savršeno vreme da preuzmete inicijativu i iskoristite svoje sposobnosti – uspeh je praktično zagarantovan. U ljubavi, vaša harizma privlači pažnju i otvara vrata novih, uzbudljivih veza.

Lav

profimedia-0863003999.jpg
Lav Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

  Lavovi ulaze u mesec kada je sreća na njihovoj strani. Poslovni projekti i ulaganja mogu doneti iznenadni profit, dok vaša odlučnost i samopouzdanje otvaraju nove horizonte. Septembar je idealan za velike planove i ambicije – zvezde vam poručuju da sada ništa ne može da vas zaustavi. U ljubavi, partneri su fascinirani vašim šarmom i energijom, a nove prilike za romansu su takođe moguće.

Strelac

screenshot-20231213-234248.jpg
Strelac Foto: Shutterstock

  Strelčevi ovog septembra mogu očekivati preokrete koji donose finansijsko olakšanje i nove prilike. Vaša otvorenost i spremnost na akciju privlače sponzore, saradnike i dobre prilike za zaradu. Ovo je mesec kada se snovi o prosperitetu mogu ostvariti, ali to zahteva hrabrost i odlučnost. Ljubavni život je dinamičan i ispunjen uzbuđenjima, što dodatno pojačava osećaj sreće i zadovoljstva.

(Kurir.rs/Krstarica)

