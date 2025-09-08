Slušaj vest

Do kraja septembra astrolozi predviđaju da će se određenim horoskopskim znacima poklopiti zvezde te da će zasijati na svim poljima. Poseban akcenat stavlja se na finansijsku stranu. Proverite da li ste i vi među ovim srećnicima?

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Ovnovi će u septembru osećati energiju koja ih vodi ka prosperitetu. Neočekivane poslovne prilike i prilivi novca mogu se pojaviti u trenucima kada ih najmanje očekuju. Sada je savršeno vreme da preuzmete inicijativu i iskoristite svoje sposobnosti – uspeh je praktično zagarantovan. U ljubavi, vaša harizma privlači pažnju i otvara vrata novih, uzbudljivih veza.

Lav

Lav Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Lavovi ulaze u mesec kada je sreća na njihovoj strani. Poslovni projekti i ulaganja mogu doneti iznenadni profit, dok vaša odlučnost i samopouzdanje otvaraju nove horizonte. Septembar je idealan za velike planove i ambicije – zvezde vam poručuju da sada ništa ne može da vas zaustavi. U ljubavi, partneri su fascinirani vašim šarmom i energijom, a nove prilike za romansu su takođe moguće.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Strelčevi ovog septembra mogu očekivati preokrete koji donose finansijsko olakšanje i nove prilike. Vaša otvorenost i spremnost na akciju privlače sponzore, saradnike i dobre prilike za zaradu. Ovo je mesec kada se snovi o prosperitetu mogu ostvariti, ali to zahteva hrabrost i odlučnost. Ljubavni život je dinamičan i ispunjen uzbuđenjima, što dodatno pojačava osećaj sreće i zadovoljstva.

