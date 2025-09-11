Slušaj vest

Goran Vlahje jedini u Hrvatskoj koji je registrovan za uklanjanju vaši. Tokom godina pomogao je na hiljade roditelja koji su, nakon bezbroj bezuspešnih pokušaja, u očaju potražili stručnu pomoć.

Vlah ističe da se vaši najbrže šire upravo u periodima kada deca najviše dolaze u kontakt, na početku i kraju školske godine, na rođendanima i tokom praznika. Upravo tada, kaže, borba protiv vaši postaje najteža.

"Moderna je moda kod devojčica u školama da imaju što dužu raspuštenu kosu, pa kad se sve izljube, izgrle, čim jedna izvadi telefon, sve skupe glave, a to je idealno za vaške", govori Goran.

Dovoljno je jednom nedeljno ponavljati tretman

Iako većina ljudi misli da roditeljine bi trebalo da brinu zbog vaši tokom leta, on kaže upravo suprotno.

"Klinci se oproste poslednjeg dana škole i onda dete ode na more, glava je stalno mokra i dete nema nikakve simptome. Pri kraju leta počinje svrab, a roditelji misle da je od soli. Onda se dete vrati kući, svi se izgrle, izljube i dolazi do kontakta kosa o kosu, glava o glavu, onda mama raširi kosu, a tamo je već 'civilizacija'. Roditelji kažu dete je dobilo vaši čim se vratilo sa mora, a zapravo je na more otišlo sa vašima", otkriva Vlah.

Objašnjava da vaške zapravo prve tri nedelje od kada dođu na glavu uopšte nisu zarazane, odnosno ne napuštaju glavu domaćina. Pranje kose usporava njihovo razmnožavanje, pa se kod ljudi koji kosu peru dvaput nedeljno, svrab javlja tek za mesec i po, a kod onih koji se redovno kupaju tek za dva meseca.

Simptomi se javljaju kasno zbog životnog ciklusa vaši. Da bi se rešili, dovoljno je svake nedelje ponoviti tretman sa regeneratorom za kosu. Nije dobro tretman ponavljati svaki dan, jer sredstva ne mogu uništiti gnjide, odnosno jajašca, čija opna ne dozvoljava ulazak do insekta koji se razvija.

Preparati su samo protiv vaši, a ne protiv gnjida

"Takođe, stvar je i u češlju. Preparati su samo protiv vaši, a ne protiv gnjida. Ništa ne može probiti opnu gnjide, i moramo je ukloniti sa glave. Kod nas se mogu kupiti četiri tipa češljeva, a dobar je samo onaj koji ima duge zupce, vrhovi treba da budu tupi, a razmak 0,3 milimetra. Preparati se ne smeju držati na glavi duže nego što piše jer su dosta agresivni i ne smeju se koristiti češće od svaka tri dana, jer nastaju drugi problemi. Roditeljima je bitno da besomučno ne čiste posteljinu i odeću, jer se vaš hrani i razmnožava na glavi, a ako padne s nje – nepokretan je i bezopasan", pojašnjava Vlah.

Navodi i da vaši nemaju organe za njuh, tako da borba mirisima ne daje rezultate. Nekad se pričalo da vaši ne idu na obojenu kosu, pa je "farbanje" bilo popularna mera prevencije, ali Vlah objašnjava da je to bilo zbog amonijaka, kojeg više nema u farbama.

Foto: Printskrin/Instagram

Vaši najbolje osećaju vlagu, temperaturu i vibracije, a na novog domaćina, ženke prelaze u begu od mužjaka koji postaju agresivni posle parenja. Mužjaci nikad neće napustiti glavu domaćina, dok ženke u potrazi za novim domom polažu gnjide na vlasištu novog domaćina jednom kada se presele.

Vlah objašnjava da je najbolja prevencija u školama nošenje kose u repu, a preporučuje i marame. Dodaje da vaši ne lete niti skaču, što znači da na kosu mogu preći samo kada se glave dodiruju.

Postoje tri vrste vaši

Vlah priča da postoje tri vrste vaši kojih se rešava različitim metodama. Ljudi to često ne znaju pa koriste pogrešne metode. Osim vaši glave, postoje i stidne vaši (poznate i kao picajzle) i vaši tela. Sve vrste mogu dugo da prežive bez hrane, ali vaši tela se najbrže kreću i za razliku od vaši glave, nisu ograničene na kretanje po vlasima.

Vaši tela prenose bolesti, od kojih je najpoznatiji tifus, zbog čega su predstavljale veliki zdravstveni problem u Jugoslaviji. Vlah kaže da ih je komunistički režim odlučio iskoreniti i da su zbog toga primenjivali brutalne metode. Priča da su zdravstveni radnici sa vojskom dolazili u sela i upadali u kuće.

"Šišali su na ćelavo, garderoba se spaljivala bez milosti. Tako da se i dobar deo odeće raspao. Naravno, ljudi su dobili zamenske stvari i bili smo prva država koja ih je uspela istrebiti", priča, iako su se paraziti kasnije ipak vratili.

"Ljude ne bi trebalo da bude sramota ako ih imaju"

Za razliku od vaši tela kojih se rešava mehanički ("trijebljenjem") i stidnih vaši kojih se rešava brijanjem intimnih delova, vaši glave dovoljno je ukloniti pranjem kose sa regeneratorom i pažljivim češljanjem.

Vlah upozorava da su vaši važan javnozdravstveni problem i da ljude ne bi trebalo da bude sramota da priznaju da ih imaju. Tako zaključuje da se protiv ovog problema treba boriti obrazovanjem, jasnim savetima i iskrenošću, bez guranja problema pod tepih.

Na sajtu koji vodi, Goran je naveo da se cena tretmana razlikuje u zavisnosti od dužine kose i jačine infestacije. Najjeftiniji zahvati, za kratku kosu i manji broj vaši ili gnjida, koštaju oko 10 evra, dok najskuplji, kada je reč o veoma dugoj kosi i velikom broju parazita, mogu dostići i do 70 evra.

(Kurir.rs/ Blic/ Zagreb.info)

VIDEO:Detetu stavila Domestos na glavu da ubije vaške: