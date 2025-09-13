Slušaj vest

Mama Lusi doživela je jedan od svojih najvećih roditeljskih promašaja kada je slučajno poklonila svojim ćerkama tange za Dan zaljubljenih. Iako je bila vidno posramljena, drugi roditelji je nisu krivili.

U videu na TikToku Lucy je objasnila da je u februaru svratila u prodavnicu i kupila igračke ruže za ćerke, misleći da će biti savršen poklon za Dan zaljubljenih. Mesecima kasnije, shvatila je da „nevine“ ruže zapravo kriju vrlo intimne poklone.

Jednog dana, njena ćerka izvukla je gaćice iz ruže.

Lusi je objasnila da su dve ruže stajale u sobi ćerki mesecima pre nego što je iko primetio da nisu samo cvet. U avgustu, jedna od ćerki odlučila je da rastavi ružu i tada je izvukla tange. Mama je u videu pokazala ružu i pratiteljima demonstrirala da zaista izgleda kao „obična ruža“.

"Jedno od moje dece izvuklo je ovo iz ruže,“ rekla je Lucy, pokazujući crvene tange sa srcem izrezanim na sredini.

Na natpisu u prodavnici nije bilo pomenuto da se radi o donjem vešu – stajalo je samo „ruža 1,99 dolara“.

„Ništa drugo nije pisalo,“ dodala je Lucy. „I sada sam užasno posramljena što su ove ruže mesecima stajale u sobi moje dece kao ‘Srećan Dan zaljubljenih’.“

Naravno, jedna od ćerki je pitala za gaćice. Radoznala, ćerka koja je pronašla tange pitala je: „Mama, šta je ovo?“

Lusi nije otkrila kako je objasnila situaciju, ali je odmah uzela drugu ružu i iznela je iz sobe. „Ko je znao da nevina crvena ruža krije nešto ovako! - napisala je u opisu videa.

Ljudi su ovaj roditeljski promašaj smatrali „urnebesno smešnim“.

„Svi grešimo, a ovo je relativno bezopasno,“ komentarisali su pratitelji. „Izvinjavam se, ali smejem se toliko sada“

Neki su predložili da bi bilo dobro obavestiti prodavnicu, kako bi se sprečilo da i drugi roditelji kupe „nešto što izgleda kao sjajna ponuda, a zapravo nije“.

Iako je situacija bila neprijatna za Lusi, moglo je biti i gore. „Bar nije bila sa prijateljicom kad je to otkrila, ili što je još gore – da su to poneli u školu,“ dodao je jedan TikToker.

(Kurir.rs/Najžena)

