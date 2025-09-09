Slušaj vest

Letnja pauza se polako privodi kraju, a popularni kvizovi Superpotera i Potera, vraćaju se na male ekrane da unesu napetost, uzbuđenje i dobru dozu znanja u vaše domove. Vreme je da se vratimo večerima kada cela porodica navija, kada se pred ekranima borimo rame uz rame sa hrabrim takmičarima i kada znanje donosi i slavu i vrtoglave novčane nagrade!

Superpotera startuje u subotu, 13. septembra od 21h na Prvom programu RTS-a. Dobro poznata ekipa Tragača koju čine Milica Jokanović, Žarko Stevanović, Milan Bukvić i Dušan Macura, odmorna je, uigrana i spremna da pokaže da su i dalje najveći izazov svim znalcima.

Jovan Memedović je reke i planine zamenio televizijskim studijom u kom će dočekivati neustrašive takmičare, a među prvima će znanje i sreću okušati Darko Mijatović, Vesna Božić, Antonio Marković i Jevrem Čeklanović. Možda će već ove subote, neko do njih osvojiti rekordnu novčanu sumu, boreći se protiv svo četvoro Tragača.

Potera se vraća u ponedeljak 15. septembra, u svima nama dobro poznatom terminu od 21h na Prvom programu RTS-a. Ove jeseni legendarni kviz ulazi u svoju 13. sezonu. Nekima je 13 možda baksuzan broj, ali drugima će baš on doneti sreću! Da bi stigli do pobede i novčane nagrade, takmičari će morati da spoje znanje, pribranost i mrvicu sreće! Njih u novoj sezoni Potere očekuje i jedno iznenađenje – Dušan Macura po prvi put nastupa i u ovom formatu u ulozi Tragača.

Ne propustite nove duele, brze odgovore, smele taktike i nezaboravne trenutke. Kada su Superpotera i Potera na malim ekranima, to nisu samo kvizovi, to je pravi spektakl znanja koji okuplja celu porodicu.

Ukoliko pak želite da i sami testirate svoje znanje u „okršaju“ sa Tragačima, možete se prijaviti za učešće u Superpoteri na zvaničnom sajtu Adrenalin produkcije.

