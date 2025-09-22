Slušaj vest

Bivši oficir marinaca i ključna figura u aferi Iran-Kontra, Oliver Nort (81), tajno se oženio svojom bivšom sekretaricom, Fon Hol (65), skoro četiri decenije nakon što su oboje igrali istaknute uloge u istorijskom političkom skandalu.

Tajno venčanje u Virdžiniji

Prema rečima novinara Majkla Isikofa, par se venčao 27. avgusta u Arlingtonu, Virdžinija. „Bilo je to tajno venčanje“, rekao je prijatelj para za SpyTalk.

Događaj se dešava samo nekoliko meseci nakon što se par ponovo povezao u decembru prošle godine - na sahrani Nortove supruge sa kojom je bio u braku 56 godina. „Ponovo su rasplamsali staru varnicu na sahrani“, otkrio je izvor. „Od tada provode sve više vremena zajedno.“

Podsećanje na aferu Iran-Kontra

Podsećanja radi, afera Iran-Kontra bila je jedna od najvećih političkih i pravnih afera u SAD tokom 1980-ih. Nort, tada član Saveta za nacionalnu bezbednost (NSC) u administraciji Ronalda Regana, optužen je za učešće u ilegalnoj prodaji oružja Iranu u zamenu za oslobađanje američkih talaca u Libanu. Novac od prodaje oružja je preusmeren kontrašističkim pobunjenicima u Nikaragvi, uprkos zabrani poznatoj kao Bolandov amandman.

Fon Hol, tadašnja sekretarka Nort u Savetu za nacionalnu bezbednost, dobila je imunitet od tužilaštva nakon što je priznala da je uništavala, menjala i skrivala dokumenta. Čak je, prema sopstvenom svedočenju, iznela delove dokumenata iz Bele kuće skrivene u čizmama i suknji.

Nort je osuđena za tri krivična dela 1989. godine, ali su presude poništene po žalbi 1991. godine, a slučaj je odbačen jer su tužioci koristili njegovo svedočenje zaštićeno imunitetom pred Kongresom.

Život posle skandala

Fon Hol se preselila u Holivud, gde je radila kao model.Godine 1993. udala se za Denija Šugarmana, menadžera grupe The Doors, sa kojim je ostala do njegove smrti 2005. godine.

Nort je, s druge strane, osnovao neprofitnu organizaciju Freedom Alliance za pomoć ranjenim veteranima, napisao je nekoliko knjiga i vodio emisiju Fox News-a War Stories sa Oliverom Nortom od 2001. do 2016. godine. Godine 2018. izabran je za predsednika Nacionalne asocijacije za oružje (NRA).

Diskretna ceremonija bez dece

Iako je venčanje održano u strogoj tajnosti, američki mediji su izvestili da nijedno od Nortovog četvoro dece nije prisustvovalo venčanju. Ni Nort ni Hol nisu odgovarali na pitanja novinara.

