Slušaj vest

Harem je vekovima zaokupljao maštu evropskih putopisaca i intelektualaca. Oni su ga predstavljali kao simbol dekadencije, mesto uživanja i ženske potčinjenosti, koristeći takvu sliku da opravdaju kolonijalne pohode i ideju o kulturnoj superiornosti Zapada.

“Sultanat žena” i optužbe za propast

Tokom 17. i 18. veka i sami Osmanlije su, pod uticajem stereotipa, ženama u haremu pripisivali odgovornost za krize carstva. Taj period kasnije je nazvan “sultanat žena”, često s negativnim prizvukom, iako su savremeni istoričari dokazali da su žene igrale mnogo konstruktivniju ulogu.

Merjem Uzerli kao sultanija Hurem Foto: Promo

Jedna žena - jedan sin

Jedno od najvažnijih pravila u Osmanskom carstvu bilo je da svaka konkubina može da rodi samo jednog sina. Dopušteno je da ima više kćerki, ali nakon rođenja sina, odnos sa sultanom bio bi prekinut.

Cilj ovog pravila bio je očuvanje dinastije – što više konkubina je rađalo sinove, veće su bile šanse da dinastija opstane.

Kada bi princ stasao, dobijao je svoju provinciju (sandžak), gde bi ga uvek pratila majka. Da je jedna konkubina imala više sinova, ne bi mogla da prati svakog od njih, što je ugrožavalo tradiciju.

Sulejman Veličanstveni i Hurem Sultan – prekretnica

Najveći prelom desio se u 16. veku, tokom vladavine Sulejmana Veličanstvenog. On je napustio dotadašnje pravilo “jedna žena – jedan sin” i svoj život vezao za jednu konkubinu, Hurem Sultaniju (Rokselanu).

SERIJA „SULEJMAN VELIČANSTVENI“ OD 8. SEPTEMBRA NA KURIR TELEVIZIJI Od ponedeljka, 8. septembra, svakog dana od 20.50 ne propustite hit seriju “Sulejman Veličanstveni” na Kurir televiziji. Priča koja ostavlja bez daha, fantastični kostimi, scenografija i izvanredna gluma i harizma glavnih aktera, u potunosti će vas očarati!

U seriji se pominje i Aleksandra Lisovska, ćerka ukrajinskog pravoslavnog sveštenika. Ova mlada devojka oteta je od porodice i prodata u belo roblje. Bila je neprijatna prema otomanskim slugama na brodu, nesvesna da će postati Hurem, sultanija, majka prinčeva, koja će zajedno za suprugom vladati veličanstvenim carstvom i biti svedok mnogih krvoprolića i intriga.

Sultanija Hurem je ovako izgledala Foto: Profimedia

Hurem je rodila više sinova, ostala u Istanbulu umesto da prati decu u provinciju, i postala prva žena koja je ravnopravno učestvovala u političkom životu.

Zabrana brakova za sultane

U prvim vekovima Osmanlija sultani su sklapali političke brakove, naročito sa Vizantijom i srpskim vladarskim porodicama. Međutim, od 15. veka to je postalo nepoželjno.

Sultan Mehmed II zakonski je zabranio brakove vladara sa haremkinjama, muslimankama slobodnog porekla ili princezama drugih dinastija.

Time je harem postao jedini izvor potomstva.

Ipak, i ovo pravilo je prekršio Sulejman Veličanstveni kada se oženio Hurem Sultaniju. Kasnije su samo još četiri žene postale zakonite supruge sultana – među njima Nurbanu i Safije.

Merjem Uzerli kao sultanija Hurem Foto: Promo

Sudbina konkubina nakon smrti sultana

Konkubine su iz harema izlazile u dva slučaja:

ako je njihov princ bio pogublje n – tada su one i njihove kćeri bile udavane i uglavnom nestajale iz političkog života,

n – tada su one i njihove kćeri bile udavane i uglavnom nestajale iz političkog života, nakon smrti sultana – tada su se sve njegove žene i ćerke selile u Stari dvor (Eski Saraj), dok su uz novog vladara u Topkapi dolazile njegove odabrane žene.

Pravila su bila stroga:

žene jednog sultana nikada nisu mogle preći u harem njegovog naslednika,

niti su se konkubine za prinčeve birale iz očevog harema. Trudnoća, pritisci i verovanja

Poseban pritisak postojavao je na ženama u haremu, jer je rođenje sina (šehzada) bilo ključno za stabilnost dinastije.

Pogledajte u galeriji footgrafije iz serije "Sulejman Veličanstveni":

1/11 Vidi galeriju Sulejman Veličanstveni Foto: Promo

Verovalo se da žene treba da čuvaju noge od hladnoće i da izbegavaju kiselu i slanu hranu, jer se smatralo da ona sprečava začeće. Ako trudnoća izostane, pribegavalo se i sujevernim metodama – od kupanja u hamamu do mazanja stomaka posebnim smolama. Žene su koristile i biljne napitke, odlazile na sveta mesta i molile se kako bi izbegle pobačaje i ostvarile željenu trudnoću.

Prava trudnica i zabrana pobačaja

Osmansko pravo je štitilo i majku i nerođeno dete. Pobačaj bez opravdanog razloga bio je kažnjiv, jer se verovalo da utiče na smanjenje populacije. Tokom vladavine Selima III i Mahmuda II izdavana su sultanska naređenja koja su zabranjivala prekid trudnoće, a u vreme Tanzimata uvedene su i zakonske kazne – od novčanih, do progonstva i teškog rada.

Porođaji u palati i proslave rođenja

U Osmanskom dvoru rođenje deteta, posebno sina, imalo je ogroman značaj. Majka princa sticala je posebnu moć i status u haremu. Tokom vekova u palati je rođeno preko 500 dece, a rođenje šehzada pratila su raskošna slavlja – od topovskih plotuna do gozbi i predstava.

Hroničari poput İdris-i Bitlisija beležili su radost i raskoš povodom rođenja prestolonaslednika, dok su se u kasnijim vekovima organizovale i svečane povorke, muzika mehtera i deljenje milostinje narodu.

Foto: Promo

Politički i diplomatski značaj harema

Žene iz harema, od Hurem do Kosem sultanijee, gradile su vakufe, džamije i javne zadužbine, a istovremeno održavale diplomatske kontakte s evropskim kraljicama i vladarima. Time su pokazale da, iako fizički povučene, nisu bile isključene iz javne i međunarodne politike.

Bonus video: Sulejman Veličanstveni svakog dana na Kurir televiziji u 20.50