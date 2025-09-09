Milenko je prvi Srbin koji je imao harem: U Karađorđevoj državi držao je 42 žene za noćnu zabavu, a decu delio po kućama
Milenko Stojković bio je jedan od najpoznatijih srpskih vojvoda u Prvom srpskom ustanku. Slavu je stekao kada je, po naređenju srpskih i turskih vlasti, sa svojom svitom na Adi Kale ubio ozloglašene dahije, čijom je samovoljom i zulumom ustanak i započeo.
Nepobedivi ratnik, Milenko je svoju hrabrost potvrdio u bici na Ivankovcu avgusta 1805. godine, kada je zajedno sa Petrom Dobrnjcem i Stevanom Sinđelićem porazio daleko jaču vojsku Hafiz-paše koja je krenula na Beograd.
Posle te pobede buna na dahije prerasla je u sveopšti ustanak protiv Osmanskog carstva. Stojković je prodro u Negotinsku krajinu, zauzeo Poreč na Dunavu i vodio žestoke bitke na Štubiku i Malajnici. Za svoje zasluge Karađorđe ga je 1806. godine proglasio vojvodom.
Najpoznatiji Srbin sa haremom
Ipak, ime Milenka Stojkovića nije ostalo upisano u istoriju samo zbog vojnih podviga, već i zbog gotovo mitske priče iz njegovog privatnog života – bio je jedini Srbin za koga se zna da je imao harem, uređen po uzoru na turski, pisao je ranije Isotrijski zabavnik.
Dok su drugi ustanici imali po dve žene ili ljubavnice na imanjima, Milenkov harem bio je daleko raskošniji. Legenda kaže da je još pre zauzimanja utvrđenja u Ramu imao više žena. Kada je osvojio grad, ušao je u harem tamošnjeg komandanta i poveo sa sobom žene koje su mu se dopale.
U vreme ustanka mnoge Turkinje u Beogradu ostajale su udovice, a deca siročad. Vlasti su organizovale da ih Dunavom vraćaju u Tursku, ali je Milenko na obali kod Poreča birao najlepše devojke i žene, koje je zatim uvodio u svoj harem. Po pričama, broj se popeo i do 42.
Za mnoge od njih harem je značio spas – bežale su od siromaštva i progona, a kod vojvode su imale hranu, sigurnost i status.
Život u haremu Milenka Stojkovića
Žene u haremu nisu služile samo za uživanje vojvode. One su:
- spremale hranu i kafu,
- brinule o odeći,
- dočekivale goste i dvorele ih,
- putovale sa vojvodom kako bi mu obezbedile udobnost.
Milenko je, kada bi se neke zasitio, nalazio muževe među svojim slugama i vojnicima ili im davao novac da žive slobodno.Decu koju su žene donele sa sobom, a ponekad i njegovu sopstvenu, predavao je porodicama bez naslednika.
Priče govore da je harem bio strogo uređen, a neke od žena bile su čak srećne što su tako izbegle bedu ili nesigurnu sudbinu u Turskoj.
Sukob sa Karađorđem i progonstvo
Posle odbrane Deligrada 1809. godine, Milenko se sukobio sa Karađorđem jer je tražio ograničavanje njegove vrhovne vlasti i decentralizaciju. To mu vožd nije oprostio. Pošto je odbio i dužnost Popečitelja inostranih dela, 1811. godine bio je prognan iz Srbije.
Otišao je u Rusiju, gde je penzionisan u činu pukovnika. Shvatio je da od skromne ruske penzije ne može da izdržava ni sebe ni svoj harem, pa ga je raspustio. Ženama je dao novac da se udaju ili započnu slobodan život.
Uz sebe je zadržao samo jednu – Vlahinju Katinku, svoju miljenicu, sa kojom se kasnije oženio i dobio sina Iliju.
Milenko Stojković umro je 1831. godine u jednoj varošici na Krimu, na obali Crnog mora.
