Pravopisne greške nisu samo "sitni propusti" u pisanju. One utiču na jasnoću poruke, ozbiljnost autora i način na koji nas drugi doživljavaju. Bilo da se radi o zamenjenom slovu, pogrešno upotrebljenom padežu ili nedoslednom korišćenju velikog slova, svaka greška može da promeni ton i smisao teksta.

U vremenu kada najviše komuniciramo putem pisanih poruka, ova tema privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama. Njom se pozabavila Instagram stranica "Dnevna doza pravopisa". Pitala je pratioce da navedu pravopisne ili gramatičke greške koje ih najviše nerviraju.

Evo šta su pisali:

Jer da?
Velika većina kojanezna, ali sumnja da nešto hvali.
Pričam ti svo vreme.
Trebam, trebaš.
Od ničega.
"Razumi me" umesto "razumej me".
Kafa za poneti, preključe. Bukvalni prevod engleske fraze i nije u duhu našeg jezika.
Mi bi.
Evo su.
"Valda" umesto "valjda".

(Kurir.rs/Modno)

