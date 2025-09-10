Dnevni horoskop za 10. septembar: Ovnovima se dopada kolega, Device rešavaju dugotrajni problem, a Vodolije...
Dnevni horoskop za 10. septembar 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su vam zvezde predvidele ove srede. Šta očekuje vaš znak horoskopa?
OVAN
Glavna tema ovog dana je sklapanje sporazuma. Velikim delom će stvari zavisiti od vaše dobro pripremljene prezentacije. Dopada vam se osoba koju često viđate na poslu. Moguć je početak tajne ljubavne veze. Budite aktivniji, posvetite slobodno vreme fizičkim aktivnostima.
BIK
Postojeći aspekti ubrzaće dinamiku vašeg poslovanja, a poseban uspeh očekuje Bikove u saradnji sa inostranstvom. Danas će vam partner prirediti lepo iznenađenje. Zajednički izlet ili duže putovanje oživeće vašu strast. Zadržavanje vode u organizmu. Oticanje zglobova.
BLIZANCI
Nalazite se u dilemi da li da prihvatite novi posao ili da ostanete na postojećem. Najvažnije je da utvrdite šta vam je prioritet. Lep izlazak s prijateljima može vam danas doneti susret s veoma zanimljivom osobom. Više se odmarajte. Opustite se uz neku dobru knjigu.
RAK
Planetarni aspekti u vašem polju poslovne komunikacije stavljaju akcenat na dogovore i sklapanje sporazuma. Iz dana u dan vam se sve više dopada osoba koju viđate često u prolazu. Odvažite se i priđite joj. Ukočenost vratnog dela kičme. Ne činite nagle pokrete.
LAV
Sad je naglašeno vaše polje privatnog biznisa. Snažna energija će pokrenuti dinamiku vašeg posla i doneti nov priliv novca. Danas ćete rešiti veoma bitan problem jednog od vaših ukućana. Dan konstruktivnih rešenja. Zakažite tretman u nekom od spa-centara, opustite se!
DEVICA
Danas se nalazite pred važnom odlukom da li da prihvatite novu nadležnost ili ne. Postupite u skladu sa svojim stavom. Ovaj dan je idealan za dogovore s partnerom, jer će vam poći za rukom da rešite dugotrajan problem. Više se odmarajte. Malo sna, nervoza i napetost mogu uzeti svoj danak.
VAGA
Ne dopada vam se ton kojim vam se nadređeni obratio pred svima i smišljate odstupnicu. Razmišljate o prelasku na novi posao. Pred vama je uzbudljiv period, partner vam sprema neko lepo iznenađenje. Promenite režim ishrane. Unosite previše slatkiša, a nezadovoljni ste svojom težinom.
ŠKORPIJA
Niste sasvim zadovoljni uslovima na poslu, ali zasad ne vidite drugo rešenje. Sačekajte bolji period za početak biznisa. Planirate odlazak na kraće putovanje s partnerom, to će vam nadoknaditi propušteno. Oprez u saobraćaju, moguće su povrede, bilo da ste aktivni ili pasivni učesnik.
STRELAC
Planetarni aspekti u vašem polju finansija najavljuje vam početak povećanog obima posla, ali i dodatnih izvora prihoda. Očekuje vas zanimljivo poznanstvo na nekom putovanju. S tom osobom brzo možete ući u vezu. Problemi s grlom. Smanjite hladna i gazirana pića.
JARAC
Danas vam planete donose inicijativu i energiju neophodnu za pokretanje akcije. Novi početak na poslu. Ovaj dan može vam doneti lepe trenutke u odnosu s partnerom. Planirate neko putovanje. Alergija je naglašena naročito u ovom periodu, za vreme cvetanja ambrozije.
VODOLIJA
Vaš poslovni plan obavija tajanstvena atmosfera. Očekuju vas razgovori iza zatvorenih vrata i razrada tajnog plana. Slobodne Vodolije danas očekuje lep izlazak sa osobom koju su nedavno upoznali. Ubrzo sledi zbližavanje. Smanjite unos alkohola.
RIBE
Početak saradnje s nekim prijateljem može da se odvija ubrzanim tempom. To će vam doneti dugoročni priliv novca. Slobodne Ribe mogu da se zaljube na prvi pogled u osobu koju su upoznale preko društvenih mreža. Problemi s kolenima. Potražite savet ortopeda.
