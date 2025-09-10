Slušaj vest

Jedan dečak iz Dalmacije osvojio je simpatije celog regiona nakon što je dao iskrenu izjavu za RTL Direkt povodom prvog dana škole.

David Kunac, učenik prvog razreda Osnovne škole „Bijaći“ iz Kaštel Novog, otvoreno je priznao da mu nije do škole i da bi najradije produžio letnji odmor.

„Meni se ide kući, odmarao bih“, rekao je mališan pred kamerama.

Na pitanje novinarke da li mu je već teško i da li je imao previše zadataka, David je iskreno odgovorio:

„Ne, nego mi se spava.“

„Neće mi faliti leto, samo hoću da spavam“

U razgovoru je priznao i da mu neće nedostajati leto, kupanje i kasno buđenje.

„Neće mi faliti, nego hoću samo da spavam“, dodao je.

Snimak postao viralan

Snimak simpatičnog dečaka objavljen je na Instagram profilu RTL Direkta i u samo jednom danu skupio je više od 50 hiljada lajkova. Njegova iskrena reakcija na povratak u školske klupe nasmejala je mnoge korisnike mreža.

U komentarima ispod objave, ljudi su se zabavljali i poistovećivali sa malim Dalmatincem:

  • „E, dragi dečače. Što si spavao – spavao si.“
  • „Imamo novi ‘izmislila sam je’ hit.“
  • „E, moje dete, razumem tvoj bol.“
  • „I meni, dete, i meni. Neka ti je sa srećom.“

Mnogi su dodali i da deca nisu kriva što im je teško da se vrate u rutinu: „Naravno da se deci spava kad nikakva rutina i red više ne postoje. Po mobilnim telefonima i televiziji su do pola noći. Nisu uopšte deca kriva.“

