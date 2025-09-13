Slušaj vest

Ptica pripada ruskom turisti koji je privremeno boravio u Turskoj.

Prilikom zaustavljanja kako bi sipao gorivo na lokalnoj pumpi, papagajmu je neopaženo odleteo. Vlasnik je ostavio kontakt podatke, ali je ptica nestala iz vidokruga i odletela visoko iznad Sivasa.

Nekoliko dana kasnije, Mert Halat, zaposlen u obližnjem restoranu, primetio je papagaja kako sedi na visokoj grani. Zajedno sa kolegama i gostima restorana, pokušavao je da ga dozove, ali bezuspešno.

"U početku je papagaj ostajao u blizini. Zvali smo i vatrogasce, ali su rekli da ne mogu da pomognu jer ptica nije povređena. Pustili smo čak i glasovni snimak vlasnika na ruskom jeziku, ali on nije reagovao. Ljudi su prestajali da jedu kako bi pomagali u potrazi", naveo je on.

Papagaja je opisao kao upadljivih žuto-plavih boja, starog oko 10 godina, a ova vrsta, naveo je, može da živi i do 80 godina. Halat je dodao da ptica ne razume turski, već samo ruski i gruzijski.

"Isprva smo ga dozivali na turskom, ne znajući za jezičku barijeru", napomenuo je.

Na kraju, papagaj je odleteo dalje, prkoseći svakom pokušaju da bude vraćen u kavez, piše turski portal.

(Kurir.rs/Telegraf)

