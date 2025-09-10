Nemac oblepio kuću čepovima od flaše: Mukotrpan posao doneo je neverovatan rezultat (Foto)
Frank Cajdler iz mesta blizu Hanovera pretvorio je svoj dom u blistavu galeriju sačinjenu od čepova od flaša. Na zidovima, podu, pa čak i na odelu – nalazi se oko 130.000 čepova, koje je marljivo lepio tokom proteklih godina.
Hobi koji umiruje dušu
„Fascinira me to što me smiruje. Svaki čep koji zalepim i kasnije vidim kako sija – daje mi mir“, kaže šezdesetdvogodišnji Cajdler.
Njegov neobičan hobi započeo je 2010. godine dok je brinuo o majci oboleloj od demencije. Da bi pronašao balans, uzeo je lepak i zalepio 2.000 čepova na zid. Ipak, posle tri dana većina je otpala, pa je morao sve iznova da uradi.
Od tada nije stao – danas čepovi prekrivaju zidove, plafone i podove njegovog doma u Nienburgu, pretvarajući ga u šareni, svetlucavi prostor koji ostavlja posetioce bez daha.
25 sati nedeljno uz čepove
„Ima dana kada ovde provedem sedam ili osam sati. Nedeljno posvetim i do 25 sati ovom projektu“, priča Cajdler, koji svoj rad deli i na Instagramu pod nadimkom Kronkorken Frank.
Posle šestogodišnje pauze, koju je napravio nakon majčine smrti, ponovo se vratio strasti koja mu donosi mir i inspiraciju.
Poruka o važnosti brige o porodici
Osim što želi da obori Ginisov rekord, Cajdler se nada da će njegov rad skrenuti pažnju i na težinu brige o bolesnim članovima porodice.
Pogledajte u galeriji kako izgleda njegov dom:
„Gde bismo bili bez porodične nege? Ovi ljudi zaslužuju da budu u centru pažnje“, poručuje on.
Svetski rekord na dohvat ruke
Trenutni rekord u Ginisovoj knjizi stoji na 108.000 čepova. Cajdler ističe da je tu cifru odavno nadmašio i nada se da će njegov dom uskoro zvanično biti upisan među svetske rekorde.
Bonus video: Renoviranje kuhinje