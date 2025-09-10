Slušaj vest

Frank Cajdler iz mesta blizu Hanovera pretvorio je svoj dom u blistavu galeriju sačinjenu od čepova od flaša. Na zidovima, podu, pa čak i na odelu – nalazi se oko 130.000 čepova, koje je marljivo lepio tokom proteklih godina.

Hobi koji umiruje dušu

„Fascinira me to što me smiruje. Svaki čep koji zalepim i kasnije vidim kako sija – daje mi mir“, kaže šezdesetdvogodišnji Cajdler.

Njegov neobičan hobi započeo je 2010. godine dok je brinuo o majci oboleloj od demencije. Da bi pronašao balans, uzeo je lepak i zalepio 2.000 čepova na zid. Ipak, posle tri dana većina je otpala, pa je morao sve iznova da uradi.

Od tada nije stao – danas čepovi prekrivaju zidove, plafone i podove njegovog doma u Nienburgu, pretvarajući ga u šareni, svetlucavi prostor koji ostavlja posetioce bez daha.

25 sati nedeljno uz čepove

„Ima dana kada ovde provedem sedam ili osam sati. Nedeljno posvetim i do 25 sati ovom projektu“, priča Cajdler, koji svoj rad deli i na Instagramu pod nadimkom Kronkorken Frank.

Posle šestogodišnje pauze, koju je napravio nakon majčine smrti, ponovo se vratio strasti koja mu donosi mir i inspiraciju.

Poruka o važnosti brige o porodici

Osim što želi da obori Ginisov rekord, Cajdler se nada da će njegov rad skrenuti pažnju i na težinu brige o bolesnim članovima porodice.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njegov dom:

1/7 Vidi galeriju Frank Cajdler oblepio kuću sa 130.000 čepova od flaše Foto: printscreen/instagram/kronkorken_frank



„Gde bismo bili bez porodične nege? Ovi ljudi zaslužuju da budu u centru pažnje“, poručuje on.

Svetski rekord na dohvat ruke

Trenutni rekord u Ginisovoj knjizi stoji na 108.000 čepova. Cajdler ističe da je tu cifru odavno nadmašio i nada se da će njegov dom uskoro zvanično biti upisan među svetske rekorde.

Bonus video: Renoviranje kuhinje