Dnevni horoskop 11. septembar. Detaljna astrološka prognoza sve znake horoskopa. Evo šta očekuje pripadnike Zodijaka tokom ovog četvrtka.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas može doći do zastoja u pregovorima i otežane komunikacije na poslu. Nesporazumi i nepoverenje mogu stvoriti atmosferu distance i otuđenosti između vas i partnera. Da biste to sprečili, pokušajte da razgovarate otvoreno s njim. U suprotnom može doći do prekida. Čuvajte se virusa.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pripremite rezervni plan. Danas možete odložiti važan deo posla jer je moguće zakašnjenje važne uplate. Sve više vam se dopada osoba koja nije slobodna. Neodoljiva privlačnost urušava vaše principe. Prihvatite to na što jednostavniji način i predajte se svojim osećanjima bez većih očekivanja. Osetljivost grla.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Mogući su nesporazumi s kolegama, kao i zastoj u obavljanju važnog posla. Budite sada diplomata i pokušajte da smanjite tenziju. Nije vreme da dokazujete koliko ste u pravu. Želite da promenite nešto u vezi s partnerom. Ako u tome ne uspete, spremni ste na radikalne odluke. Nervoza.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Do vas mogu dopreti neke spletke. Kao pravi borac protiv nepravde, bićete spremni na verbalni okršaj. Dopada vam se osoba koju ste nedavno upoznali preko posla, ali niste još spremni na prvi korak. Više se krećite. Potrebna vam je stalna aktivnost.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Postojeći aspekti stvoriće neizvesnu atmosferu u okviru poslovnih pregovora. Situacija može zahtevati rezervni plan. Vaš odnos s partnerom već duže vreme trpi zbog vaših obaveza. Nadoknadite to na vreme. Variranje pritiska. Obavezno se posavetujte s kardiologom.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nesporazumi i nesuglasice na poslu, kako u komunikaciji s kolegama, tako i s nadređenima. Stičete utisak kao da ne govorite istim jezikom. Vaš odnos s partnerom danas može da trpi usled krize poverenja. Malaksalost vas muči neko vreme, obavezan je odlazak kod lekara.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Važno je da na poslu stoički podnesete provokacije kolega. Čuvajte se manipulativnih saradnika. Dopada vam se osoba koju ste upoznali na nekoj zabavi. Uskoro vas očekuje sastanak. Melanholični ste, depresivni, nezadovoljni sobom.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaše ideje danas neće naići na razumevanje, tako da nije dobar dan za prezentaciju vaših planova i zamisli. Osoba s kojom ste počeli da se viđate uopšte vam ne uliva poverenje. Osećanja su vam pomešana. Psihosomatske smetnje. Više se posvetite svom mentalnom i fizičkom zdravlju.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaše polje novca donosi vam elan i spremnost na akciju, ali komunikacija će teći otežano. Strelčevi koji su u braku mogu se osetiti neshvaćeno od partnera i svojih ukućana. Promenite režim ishrane. Očigledno vam ne prijaju masna hrana i razne druge đakonije.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bićete preduzimljiviji nego ikad. Postići ćete natprosečne rezultate. Osoba s kojom se viđate izgleda vam kao nepouzdana, nalazite se u dilemi da li da izađete iz te igre. Nemojte misliti da će se nešto promeniti u budućnosti. Bolovi u kolenima.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Odlični rezultati u kreativnim zanimanjima, kao i originalne ideje doneće vam osećaj ispunjenja. Finansijski dobitak. Obnavljanje komunikacije sa osobom koja vam je nekad mnogo značila probudiće vam emocije. Više se krećite. Ulenjili ste se.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan na poslu može da obeleži sklapanje ugovora o novoj saradnji, ali budite oprezni prilikom potpisivanja dokumenata. Turbulentan period u odnosu s partnerom, jer su vaši stavovi o bitnim stvarima potpuno različiti. Ne prijaju vam visoke temperature.