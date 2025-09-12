Slušaj vest

Elisane boluje od gigantizma,retkog medicinskog stanja koje je posledica tumora na hipofizi i dovodi do prekomernog lučenja hormona rasta. Ceo život je bila viša od svih oko sebe – čak i roditelja. I dok su mnogi mislili da će joj upravo visina zauvek otežati pronalazak partnera, sudbina je želela drugačije.

Pre osam godina, dok je radila blizu svog doma u Salinopolisu, srela je Fransinalda. Iako je bio više od 40 cm niži, ljubav je planula na prvi pogled. Dve godine kasnije venčali su se, a ubrzo dobili i sina Anđela, danas trogodišnjaka.

Elisane je više od 40 cm viša od svog supruga Foto: Printscreen/Instagram/elisanyoficial

Prezir, depresija i odlučnost

Njihova veza nije bila laka. Na ulici ih ljudi gledaju, smeškaju se i dobacuju. „U početku sam patila, upala u depresiju zbog predrasuda. Danas sam naučila da ignorišem. Ljudi će uvek pričati, a ja biram da živim svoj život“, iskrena je Elisane.

Čak je i porodica u početku bila skeptična. „Mislila sam da neće potrajati, jer je razlika u visini prevelika“, priznala je Fransinaldova tetka. Ali kada su videli koliko su srećni, sve sumnje su nestale. Danas ih porodica i prijatelji podržavaju.

Bol zbog gubitka i novi početak

Pre nego što su dobili sina, par je prošao kroz težak period. Elisane je u prvoj trudnoći izgubila blizance. „Oduvek sam sanjala da budem majka, a kada su mi rekli da sam izgubila obe bebe, svet mi se srušio“, priseća se kroz suze.

Na štiklama i mnogo više od 40 cm Foto: Printscreen/Instagram/elisanyoficial

Ipak, ubrzo je usledila nova trudnoća – i rođenje malenog Anđela. Doktori su je upozorili da zbog visine možda neće moći da rodi prirodnim putem, ali porođaj je protekao bez komplikacija. „To je bio najsrećniji trenutak u našem životu“, kaže ponosna mama.

Život danas: porodica, snovi i budućnost

Elisane danas sanja da izgradi karijeru modela i obezbedi bolji život za svog sina. Suprug Fransinaldo je u tome podržava: „Moj san je da ona uspe u modelingu i da zajedno pružimo našem sinu najbolje.“

Njihov odnos nije samo zajednički roditeljski zadatak – to je prava ljubavna priča. „Mi nismo zajedno zbog deteta. Mi se zaista volimo i biramo jedno drugo svaki dan“, kaže Elisane.

Ali ljubav ne zna za granice Foto: Printscreen/Instagram/elisanyoficial

Ljubav koja inspiriše

Iako i dalje nailaze na podsmehe, mnogi na društvenim mrežama staju u njihovu odbranu. „Ona je prelepa i očigledno se vole. Ljudi koji ih osuđuju su ljubomorni“, napisao je jedan pratilac. Drugi je dodao: „Moji roditelji su se razlikovali u visini i proveli 61 godinu u braku. Ljubav nema veze sa centimetrima.“

Elisanina i Fransinaldova priča je dokaz da prava ljubav ne poznaje granice, razlike – pa ni visinu.

VIDEO: Ima 193 cm a udala se za dečka od 160 cm: