Suvlasnik Orakla, Lari Elison (81), u sredu ujutru postao je najbogatiji čovek na svetu, nakon što su akcije tehnološkog giganta skočile za više od 40%. Time je svrgnuo sa trona Ilona Maska. Još jednu sličnost imaju ova dvojica milijardera, a to je buran ljubavni život.

Bogatstvo od skoro 400 milijardi dolara

Do 10 sati po američkom vremenu, Elisonovo bogatstvo procenjeno je na gotovo 400 milijardi dolara. Na drugom mestu sada je šef Tesle, Ilon Mask, čije se bogatstvo procenjuje na oko 385 milijardi dolara, prema podacima Blumberga, koji svakodnevno prati listu svetskih milijardera. Iza njih na rang listi slede osnivač Mete Mark Zakerberg, osnivač Amazona Džef Bezos i suosnivači Gugla, Lari Pejdž i Sergej Brin.

Lari Elison Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Ko je najbogatiji čovek na svetu?

Lourens Džozef Elison je američki biznismen i preduzetnik koji je suosnovao softversku kompaniju Oracle Corporation. Bio je izvršni direktor Orakla od 1977. do 2014. godine, a danas obavlja funkcije tehnološkog direktora i izvršnog predsednika kompanije.

Ljubavni život milijardera koji intrigira javnost

Poznati tehnološki mogul i suosnivač kompanije Oracle, Lari Elison, osim po poslovnim uspesima, godinama puni naslovnice i zbog burnog privatnog života. Sa pet brakova i četiri razvoda iza sebe, ljubavni život ovog 80-godišnjeg milijardera oduvek je bio tema razgovora u javnosti.

Prvi brak – Ada Kvin i godine oskudice

Još 1967. godine, pre nego što je postao tehnološki gigant, Elison je oženio Adu Kvin. Brak je trajao sedam godina i bio obeležen finansijskim poteškoćama dok je Lari tek gradio karijeru. Kvin je kasnije njihov odnos opisala kao turbulentan, navodeći finansijsku nestabilnost kao ključni razlog razlaza.

Drugi brak – Kratak spoj sa Nensi Viler Dženkis

Tokom 1970-ih, Elison je uplovio u brak sa Nensi Viler Dženkins. Međutim, zajednica je potrajala samo godinu dana. Posebno zanimljiv detalj je što se Dženkins odrekla bilo kakvih finansijskih potraživanja u vezi sa Oraklom neposredno pre nego što je kompanija doživela veliki uspon odluka zbog koje je, prema navodima medija, kasnije zažalila.

Treći brak – Barbara But i naslednici u Holivudu

Početkom 1980-ih, Elison je stupio u brak sa Barbarom But, bivšom recepcionerkom u jednoj od njegovih firmi. Iz ovog braka rođeni su sin Dejvid i ćerka Megan Elison, koji su danas uspešni filmski producenti. Ipak, brak je okončan posle samo tri godine.

Četvrti brak – Melani Kraft i venčanje koje je fotografisao Stiv Džobs

Elisonov četvrti brak, možda i najpoznatiji, bio je sa spisateljicom ljubavnih romana Melani Kraft. Venčali su se 2003. godine, a venčanje je postalo medijski događaj jer je fotograf bio niko drugi do Stiv Džobs. Iako je ceremonija bila glamurozna, brak je završen razvodom 2010. godine.

Dugogodišnja veza sa Nikitom Kahn

Lari Elis i Nikita Foto: POOL / Getty images / Profimedia

Nakon razvoda, Elison je godinama bio u vezi sa ukrajinskim modelom i aktivistkinjom za prava životinja Nikitom Kahn. Toliko je bio posvećen da je u Malibuu otvorio luksuzni restoran nazvan po njoj. Prema navodima South China Morning Posta, par se rastao 2016. godine, a razvod je finalizovan 2020.

Peta ženidba – Tajanstvena Džolin (Keren Zhu)

Elison je potom, daleko od očiju javnosti, sklopio i peti brak. Oženio je Džolin, poznatu i kao Keren Džu, koja je imala značajnu ulogu u njegovim ulaganjima u američki koledž fudbal, naročito na Univerzitetu Mičigen. Navodno je upravo ona pomogla da Elison osigura dolazak vrhunskog kvoterbeka Brajsa Andervuda. Par je viđan zajedno na sportskim događajima još od 2018. godine, a Wall Street Journal piše da je Keren, kineskog porekla i čak 47 godina mlađa od milijardera, diplomirala međunarodne studije na Univerzitetu Mičigen 2012. godine.