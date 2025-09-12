Slušaj vest

Dnevni horoskop za 12. septembar. Donosimo vam detaljnu astrološku analizu za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele svim pripadnicima Zodijaka.

OVAN

Veoma bitan dan na poslu, jer ćete uspeti da završite rad na važnom projektu i sklopite sporazum o novoj saradnji. Očekuje vas uzbudljiva ljubavna avantura sa osobom koju možete upoznati preko posla. Variranje pritiska, teško nalazite odgovarajuću terapiju. Držite se saveta lekara.

BIK

Veliki broj planeta u vašem polju saradnje sa inostranstvom, putovanja i profesionalnog usavršavanja ukazuje na tip poslovne scene ovog dana. Očekuje vas poznanstvo s fatalno privlačnom osobom na nekom putovanju. Bolovi u vratu. Potrebna vam je fizikalna terapija.

BLIZANCI

Brojne planete danas borave u vašem polju finansija, pa ćete imati natprosečne rezultate ako se bavite trgovinom, osiguranjem ili nekretninama. Nalazite se u iskušenju da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Glavobolja, koja može imati različite uzroke. Poželjno je ispitivanje.

RAK

Ovaj dan vam pruža priliku da se savršeno predstavite u javnosti i steknete popularnost u svom profesionalnom krugu. Veoma bitan razgovor s partnerom doprineće tome da postignete uspeh u zajedničkom poduhvatu. Više se krećite. Lenji ste, previše boravite ispred TV ekrana.

LAV

Uspeh vas očekuje ako započinjete privatni biznis, i to uprkos poteškoćama u komunikaciji s nekim saradnicima. Pruža vam se prilika da upoznate zanimljivu osobu preko društvenih mreža ili na nekom putovanju. Bolovi u grlu. Izbegavajte hladna i gazirana pića.

DEVICA

Uspeh možete da postignete ukoliko se bavite kreativnim zanimanjem ili radite u sferi prosvete. Pa ipak, čuvajte se spletki. Dopada vam se osoba koju viđate svaki dan na poslu. Uskoro sledi zbližavanje. Pazite se virusa. Vrlo ste skloni virusnim infekcijama.

VAGA

Uspešno ćete okončati rad na važnom poslu ili projektu, a za izvanredne rezultate će vas svi pohvaliti. Finansijski dobitak. Slobodne Vage nalaze se u dilemi - dve osobe im se podjednako dopadaju. Pad imuniteta. Pojačajte ishranu sezonskim voćem i povrćem bogatim vitaminima.

ŠKORPIJA

Pruža vam se prilika da započnete nešto novo, nešto što dosad niste radili. Period je povoljan da se osamostalite. Poći će vam za rukom da konačno uspostavite kontakt sa osobom koja vam se odavno dopada. Reumatske tegobe. Poželjan je odlazak kod reumatologa.

STRELAC

Planete u vašem polju novca govore o tome da vam se pruža prilika da ostvarite značajan napredak na finansijskom planu. U potrazi za srodnom dušom srešćete osobu koja će vas oboriti s nogu. Ljubav na prvi pogled. Slaba venska cirkulacija. Neophodan je pregled.

JARAC

Planete koje borave u vašem znaku donose vam jedinstvenu priliku da ostvarite dugoročne ciljeve i napredujete u karijeri. Slobodni Jarčevi mogu da se zaljube na prvi pogled u jednog neodoljivog Raka. Problemi s plućima. Potrebna vam je odgovarajuća terapija.

VODOLIJA

Vodolije bi trebalo da se pripaze nekih saradnika. Možete uskoro saznati neke tajne i otkriti da vam je neko radio iza leđa. Uvideli ste da osoba s kojom ste počeli da se viđate nešto krije. To vas sve više udaljava. A na početku vam se toliko dopadala. Melanholični ste, povučeni u sebe.

RIBE

Povoljan je period da započnete privatni biznis jer imate podršku planeta, ali je neophodno da se povežete s proverenim ljudima. Vaš odnos s partnerom ide po sistemu dva koraka napred - korak nazad. Neophodan je kompromis. Prehlada lako može preći u ozbiljnije stanje ako ne preduzmete preventivne mere.