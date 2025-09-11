Slušaj vest

Mešoviti brakovi sve su učestaliji poslednjih godina. Imali smo prilike da vidimo brojne lepotice iz inostranstva koje su ljubav pronašle u Srbiji i sa svojim partnerima ovde nastavili život. Lepotica iz Angole Celma Stevanović na Instagramu se pohvalila svojom ljubavnom pričom sa jednim Srbinom.

"U braku smo sedam godina i imamo dvoje dece, želeli bismo da imamo još dvoje. Upoznali smo se u Grčkoj i uživamo", piše u opisu jednog od njihovih snimaka.

Celma Stevanovic Foto: ericelmastevanovic/Instagram

Celma i Branislav Stevanović imali su dva tradicionalna venčanja, jedno u Angoli, a jedno u Srbiji. Na snimcima su pokazali kako su izgledale ove svadbe i ujedno razlike u kulturama. Celma je oduševljena svadbenim običajima u našoj državi, međutim, kaže i da je za njen ukus muzika preglasna.

Kao državu stanovanja odabrali su potpuno treću lokaciju te su porodično gnezdo sa svojim mališanima svili u Švajcarskoj gde uživaju u svakodnevnim aktivnostima.

"Život te vodi na najneočekivanija putovanja. Od ludog života u Maliji, u Grčkoj, do pronalaska ljubavi, vere i porodice. Moj muž, poreklom iz Srbije, i ja, rođena u Angoli, a odrasla u Švajcarskoj, upoznali smo se u Grčkoj i sada odgajamo naša dva mala čuda. Naša priča je dokaz da Bog ima plan za svakoga, čak i onda kada to najmanje očekuješ", napisala je srpska snajka na Instagramu otkrivši da je njihova bajka počela davne 2017. godine.