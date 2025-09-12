da li ste znali

Kada čujemo ime Gavrilo Princip, pred očima nam je svima ista crno-bela fotografija. Ona je decenijama stajala u udžbenicima i urezala se u kolektivno pamćenje. Ali ta slika nije verodostojna.

Princip, srpski student i član organizacije Mlada Bosna, izvršio je 28. juna 1914. godine atentat na austrijskog nadvojvodu Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju u Sarajevu. Bio je to događaj koji je promenio tok istorije. Ipak, način na koji ga zamišljamo – posledica je austrougarske propagande.

Fotografija koja vara

Istoričarka Nevena Kovačević, autorka stranice Putevima srpske istorije, podseća da je najpoznatija fotografija Principa nastala nakon njegovog hapšenja i mučenja.

„Ovu čuvenu fotografiju svi smo videli mnogo puta. Austrougarske vlasti su je predstavile kao sliku Principa pre atentata. U štampi je opisivan kao slab, iznemogao fanatik. Ta slika je iskorišćena da se oblikuje međunarodna percepcija Srbije“, objašnjava Kovačević.

Gavrilo Princip u vojnom zatvoru u Terezinu Foto: STR / AFP / Profimedia

Na Vikipediji ta fotografija nosi opis: „Gavrilo Princip izobličenog izgleda u obolelom stanju u austrougarskoj tamnici Terezin.“ U stvarnosti, druge slike pokazuju mladog i privlačnog mladića – potpuno drugačijeg od propagandne verzije.

Moć propagande

„Kako je jedna fotografija mogla da promeni način na koji svet gleda na čitav narod? Upravo to je bila namera Monarhije. Principov izmučeni lik iskorišćen je da se Srbi prikažu kao fanatični, ali i nemoćni i nezreli. Tako je pravdana politika Austrougarske. A zapravo, ta fotografija je rezultat mučenja, a ne realan prikaz atentatora“, naglašava Kovačević.

Ona ističe da je to samo jedan od primera kako propaganda oblikuje kolektivno sećanje i utiče na psihologiju mase. Na ovu temu će govoriti i na predavanju „Propaganda kroz srpsku istoriju“, 11. septembra u ASK centru, u Topličinom vencu,podseća Nova.

Principov kraj u tamnici

Gavrilo Princip Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Gavrilo Princip imao je svega 18 godina kada je osuđen na 12 godina zatvora, što je bila najveća kazna predviđena za maloletnike. Kaznu je služio u tvrđavi Terezin, gde je preminuo 28. aprila 1918. od tuberkuloze. Zbog teških zatvorskih uslova ranije mu je amputirana desna ruka.

