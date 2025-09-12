Slušaj vest

Animirana serija Sout Park, poznata po bezdušnom ismevanju javnih ličnosti, našla se na meti kritika nakon atentata na Čarli Kirka. Konzervativni komentator i osnivač organizacije Turning Point USA ubijen je u sredu tokom debate na Univerzitetu Ju­tah Veli.

Napadač još nije identifikovan, a policijska potraga je u toku. Brojne političke ličnosti, uključujući i Donalda Trampa, osudile su napad i potvrdile Kirkovu smrt.

Kritike zbog nedavne epizode

Samo nekoliko nedelja pre tragičnog događaja, Sout Park je 6. avgusta emitovao epizodu u kojoj su ismevali Kirka. U toj epizodi, serija je ismevala nekoliko istaknutih figura povezanih sa pokretom MAGA, među kojima su bili i Kirk i sam Tramp, što je ponovo uzburkalo javnost.

U isečku epizode objavljenom na internetu, problematični Erik Kartman preuzima ulogu Kirka. U sceni se žestoko svađa sa srednjoškolkom. „Možeš samo da ćutiš, Bebe, jer mrziš Ameriku i voliš abortus“, viče Kartman na jednu učenicu.

Gledaoci pozivaju na ukidanje South Parka

Iako je sporna epizoda u početku oduševila mnoge gledaoce, nakon vesti o atentatu, na društvenim mrežama pojavili su se brojni pozivi na ukidanje popularne serije. „Mrzim to da kažem jer sam bio obožavalac South Parka od prvog dana, ali tu seriju sada treba ukinuti“, napisao je jedan korisnik X-a. Drugi su se nadovezali komentarima poput: „Pa, s pozitivne strane, izgleda da će South Park biti ukinut...“ i „Dakle, ovako će South Park biti ukinut.“

Jedan od korisnika direktno je optužio autore: „South Park je takođe kriv za ono što se dogodilo Čarliju Kirku. Nijedna epizoda o Bajdenu četiri godine. Onda čim je Tramp unutra, doslovno ga stave u krevet sa đavolom i dodaju Čarlija Kirka u epizodu.“

Kirkova reakcija na epizodu

Zanimljivo je da sam Kirk nije delio mišljenje ogorčenih gledalaca. Još pre emitovanja sporne epizode, nazvane Got a Nut, izjavio je da smatra da je situacija smešna i da je važno znati prihvatiti šalu. „Očigledno će mi se rugati... ali mislim da je to nekako smešno i da pokazuje kulturni uticaj i odjek koji je naš pokret uspeo da postigne“, rekao je tada.

Čak i nakon što je epizoda emitovana, Kirk je na društvenim mrežama pohvalio autore, ističući da je epizoda bila duhovita i potvrdila njegov kulturni uticaj. Podelio je isečke i zaključio porukom: „Mnogo toga će se reći o ovome, ali moramo imati dobar duh kada nam se rugaju. Ovo je sve uspeh, sve je pobeda, mi kao konzervativci imamo debelu kožu, a ne tanku, i možete nam se rugati, to nije važno.“

Comedy Central uklonio epizodu

Nakon ubistva Čarlija Kirka, Comedy Central je uklonio reprizu te epizode iz rasporeda. Nije jasno da li je epizoda trajno uklonjena sa svih platformi ili samo privremeno iz programa repriza.

(Kurir.rs/Index.hr)

VIDEO: Ko je Čarli Kirk i zašto je izvršen atentat?