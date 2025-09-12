Slušaj vest

Sigurno vam se bar jednom desilo da zastanete i zapitate se šta je gramatički ispravno – „nebi“ ili „ne bi“? Ova nedoumica je veoma česta, a greška se može provući i kod onih koji su inače sigurni u svoj pravopis.

Pravilo je jednostavno: jedino tačan oblik jeste „ne bi“ – odvojeno.

Zašto? Zato što se rečca ne uvek piše odvojeno od glagola u ličnom obliku, osim u četiri izuzetka: nemam, neću, nisam i nemoj.

Primeri ispravne upotrebe

  • Ne bih se složila s tim.
  • Ne bi poverovala u to.
  • Ne bismo to podneli.

Dakle, kada govorimo o glagolima, pišemo „ne bi“ odvojeno.

Kada se „ne“ piše spojeno?

Drugačija pravila važe kada se „ne“ koristi uz prideve. Tada se piše spojeno, jer pridev sa negacijom postaje nova reč sa suprotnim značenjem.

Na primer:

  • Ovaj dokument je nepotpun.
  • Moj ujak je nemoćan.
