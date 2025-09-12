Vreme zlatnih promena: Tamara Globa otkrila koji znaci Zodijaka očekuju ogroman uspeh sredinom septembra 2025.
Sredina septembra 2025. postaće ključni trenutak za mnoge ljude. Poznata ruska astrološkinja Tamara Globaupozorava da ovaj period donosi velike životne promene i izazove, ali i šanse za napredak i lični uspeh. Oni koji budu spremni da iskoriste svoje resurse, donose promišljene odluke i aktivno rade na sebi, mogu očekivati preokrete koji će im promeniti život.
Sredina meseca je vreme kada se situacije menjaju brže nego što možemo da predvidimo. Važno je biti spreman i otvoren za nove mogućnosti, ali i pažljivo upravljati svojim energijama i finansijama, savetuje Tamara Globa.
Blizanci – intelekt i praktičnost u savršenom skladu
Za Blizance sredina septembra donosi idealan period za kombinovanje intelektualnih aktivnosti sa praktičnim zadacima. Ovo je vreme kada ćete moći da pokažete svoje sposobnosti i kreativnost, ali i da ostvarite napredak u svakodnevnim obavezama.
Povoljno je za sklapanje novih poznanstava i produbljivanje ličnih veza. Ako planirate razgovore ili poslovne pregovore, ovo je odličan trenutak da se istaknete i ostavite dobar utisak.
Krajem meseca obratite posebnu pažnju na pitanja vezana za nekretnine i imovinu – moguće su neočekivane situacije koje zahtevaju vašu budnost. U karijeri vas očekuje važan preokret – moraćete da odlučite da li da se držite svojih dugoročnih planova ili da ih prilagodite novim okolnostima.
Jarčevi – dinamične promene u ljubavi i karijeri
Jarčevi sredinom septembra ulaze u period intenzivnih promena, kako na ljubavnom, tako i na profesionalnom planu. Bićete motivisani da postignete ciljeve, ali put do uspeha neće biti potpuno lagan. Izazovi koje budete prevazilazili pružiće vam važne lekcije i iskustva.
Ljudi u vašoj okolini prolaziće kroz promene, a to će otvoriti nove mogućnosti upravo u ovom periodu. Iskoristite prilike za nova poznanstva i poslovne kontakte – oni mogu doneti dugoročne benefite.
Tamara Globa savetuje da budete posebno oprezni u saobraćaju i oko važnih odluka, jer neočekivane situacije zahtevaju vašu potpunu pažnju. Istovremeno, osećaćete uzbuđenje i inspiraciju od novih šansi koje dolaze – spremnost da prihvatite promene može biti ključ vašeg uspeha.
(Kurir.rs/Ona.rs)
VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva: