Slušaj vest

Sredina septembra 2025. postaće ključni trenutak za mnoge ljude. Poznata ruska astrološkinja Tamara Globaupozorava da ovaj period donosi velike životne promene i izazove, ali i šanse za napredak i lični uspeh. Oni koji budu spremni da iskoriste svoje resurse, donose promišljene odluke i aktivno rade na sebi, mogu očekivati preokrete koji će im promeniti život.

Sredina meseca je vreme kada se situacije menjaju brže nego što možemo da predvidimo. Važno je biti spreman i otvoren za nove mogućnosti, ali i pažljivo upravljati svojim energijama i finansijama, savetuje Tamara Globa.

Blizanci – intelekt i praktičnost u savršenom skladu

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia



Za Blizance sredina septembra donosi idealan period za kombinovanje intelektualnih aktivnosti sa praktičnim zadacima. Ovo je vreme kada ćete moći da pokažete svoje sposobnosti i kreativnost, ali i da ostvarite napredak u svakodnevnim obavezama.

Povoljno je za sklapanje novih poznanstava i produbljivanje ličnih veza. Ako planirate razgovore ili poslovne pregovore, ovo je odličan trenutak da se istaknete i ostavite dobar utisak.

Krajem meseca obratite posebnu pažnju na pitanja vezana za nekretnine i imovinu – moguće su neočekivane situacije koje zahtevaju vašu budnost. U karijeri vas očekuje važan preokret – moraćete da odlučite da li da se držite svojih dugoročnih planova ili da ih prilagodite novim okolnostima.

Jarčevi – dinamične promene u ljubavi i karijeri

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia



Jarčevi sredinom septembra ulaze u period intenzivnih promena, kako na ljubavnom, tako i na profesionalnom planu. Bićete motivisani da postignete ciljeve, ali put do uspeha neće biti potpuno lagan. Izazovi koje budete prevazilazili pružiće vam važne lekcije i iskustva.

Ljudi u vašoj okolini prolaziće kroz promene, a to će otvoriti nove mogućnosti upravo u ovom periodu. Iskoristite prilike za nova poznanstva i poslovne kontakte – oni mogu doneti dugoročne benefite.

Tamara Globa savetuje da budete posebno oprezni u saobraćaju i oko važnih odluka, jer neočekivane situacije zahtevaju vašu potpunu pažnju. Istovremeno, osećaćete uzbuđenje i inspiraciju od novih šansi koje dolaze – spremnost da prihvatite promene može biti ključ vašeg uspeha.

VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva: