Dnevni horoskop 13. septembar. Detaljna astrološka prognoza sve znake horoskopa. Evo šta očekuje pripadnike Zodijaka tokom ove subote.

OVAN

Uspeh u kreativnom poduhvatu i obnavljanje stare poslovne saradnje obeležiće atmosferu ovog dana na poslu. Posebno je povoljan dan za to da upoznate svoju srodnu dušu, i to direktno ili indirektno preko posla. Više se odmarajte, potrebno vam je više sna, preforsirali ste se.

BIK

Očekuje vas početak nove saradnje, u okviru koje ćete s vremenom moći da ostvarite znatan finansijski dobitak. Ovaj period doneće vam poznanstvo sa zanosnom osobom na nekom putovanju ili preko društvenih mreža. Muči vas alergija i to će trajati do kraja septembra.

BLIZANCI

Ključ uspeha će danas biti upravo u vašem nastupu i govorničkoj veštini, pa rezultat neće izostati. Neka uplata može kasniti. Imate osećaj da u odnosu s partnerom fali peti element, trudite se da to upotpunite. Nervozni ste, a nemate pravog razloga za to.

RAK

Ovaj dan vam može doneti uspeh u okviru nekog pravnog rešenja. Nezaposleni Rakovi mogu dobiti dobru poslovnu ponudu. Danas možete imati veoma romantičan ljubavni sastanak koji će vam probuditi leptiriće u stomaku. Neaktivni ste, nedovoljno posvećeni sebi, nemate dovoljno kondicije.

LAV

Natprosečne rezultate ćete ostvariti ako se bavite privatnim biznisom, zdravstvom i uslužnim delatnostima. Romantična atmosfera sastanka sa osobom koju ste nedavno upoznali učiniće ovaj dan nezaboravnim. Glavobolja će lako preći u migrenu ukoliko ne pijete lekove.

DEVICA

Ovaj dan može da protekne u znaku obnavljanja stare saradnje. Proučite svaki dokument pre nego što ga potpišete. Stara simpatija može se vratiti u vaš život. Nastavak stare ljubavne priče. Stomačne tegobe, promenite način ishrane, izbegavajte masnu i začinjenu hranu.

VAGA

Glavna tema može biti sastanak na kom ćete postići važan dogovor o prelasku na novo radno mesto. Danas ćete uspešno rešiti problem nekoga od ukućana, mada to neće proteći u mirnoj atmosferi. Nemate strpljenja, lako planete, nervozni ste.

ŠKORPIJA

Poseban uspeh očekuje Škorpije koje rade s klijentima, kao i one koje rade u saobraćaju i komunikacijama. Ovaj dan proteći će u znaku bivše ljubavi zbog slučajnog susreta ili obnavljanja komunikacije. Reagujete na svaku promenu vremena.

STRELAC

Uspešno ćete privesti kraju rad na važnom projektu. To će vas ne samo ispuniti zadovoljstvom nego će vam doneti i značajan dobitak. Dopada vam se osoba s kojom ste dosad bili prijatelj. Sledi zbližavanje. Ne prijaju vam visoke temperature, pa ste jedva dočekali zahlađenje.

JARAC

Imate ozbiljnu priliku da načinite veliki korak napred u karijeri. Očekuje vas podrška moćne osobe. Osećate se posebno ispunjeno u porodičnom krugu, a vaš odnos s partnerom je u harmoničnoj fazi. Reumatični zglobovi, imate problem s degenerativnim promenama.

VODOLIJA

Ovaj dan protiče u znaku sastanka iza zatvorenih vrata na kom ćete doneti bitne odluke o realizaciji plana kojim ćete potući konkurenciju. Slobodne Vodolije očekuje romantično veče s veoma atraktivnom i zanimljivom osobom. Izbegavajte alkoholna pića.

RIBE

Ovaj dan može vam doneti zastoj u pregovorima s poslovnim partnerima. Poslušajte svoju intuiciju pri donošenju odluke. Slobodne Ribe mogu danas biti očarane jednom privlačnom Devicom ili Vodolijom. Obratite pažnju na saobraćaj, bilo da ste aktivni ili pasivni učesnik.

