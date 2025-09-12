Slušaj vest

Dok većina ljudi koristi aplikacije za dejting radi zabave ili kratkih avantura, 79-godišnji britanski milijarder Ser Benjamin Slejd otišao je korak dalje. On na Tinderu traži životnu saputnicu koja će mu roditi muškog naslednika i nastaviti porodičnu lozu. Njegova potraga bila je sve samo neobična – počevši od oglasa u novinama, preko reality šou programa, pa sve do modernih aplikacija za upoznavanje.

Neobična potraga za ženom

Ser Benjamin je naslednik Maunsel Haus u Somersetu, imanja od 1.300 hektara koje je u vlasništvu porodice Slejd generacijama. Tokom svog života bio je u braku, ali nije imao dece, što ga je podstaklo da krene u potragu za ženom koja bi mu rodila sina.

Ranije je pokušavao da pronađe partnerku objavljivanjem oglasa u novinama, tražeći ženu koja bi mu "obezbedila dva sina". Njegov moderniji pristup, koji uključuje reality šou "Milijarder i razlika u godinama" na britanskoj televiziji Channel 5, zabeležen je kamerama dok je razgovarao sa potencijalnim kandidatkinjama i objašnjavao svoje zahteve.

Tinder i "dobra uzgajivačica"

Na Tinderu Ser Benjamin traži mladu i plodnu ženu, koju opisuje izrazom "dobra uzgajivačica". Ovaj termin izazvao je pomešane reakcije javnosti – dok neki shvataju da je reč o humoru, drugi ga kritikuju zbog neobičnog i pomalo arhaičnog stava prema ženama i potomstvu.

Milijarder je otvoreno govorio o svojoj strategiji: godine nisu prepreka za potomstvo jer ima devet meseci sperme zamrznute u banci i može je koristiti u bilo kom trenutku.

Porodično nasledstvo i odlučnost

Maunsel Haus, njegova porodična rezidencija, simbol je prestiža i bogatstva Slejdovih. Ser Benjamin je pokazao odlučnost da pronađe ženu koja će nastaviti porodičnu liniju i naslediti raskošni dom. Njegova potraga nije bila samo zbog ličnih želja – u pitanju je i očuvanje generacijskog nasledstva i imanja koje se proteže na više od 1.300 hektara u Somersetu.

Reakcije javnosti i medija

Njegovo pojavljivanje na reality šou programu i traženje partnerke preko Tindera izazvalo je medijsku pažnju širom Velike Britanije. Dok neki komentatori smatraju da je njegova potraga "ekscentrična i zabavna", drugi ističu da prikazuje staru aristokratsku logiku nasledstva i kontrole nad životom drugih.

Ser Benjamin, međutim, ostaje pri svojoj odluci – on traži partnerku koja će mu doneti sina, spreman da iskoristi sve moderne metode da ostvari svoj cilj.

(Kurir.rs/ Ona)

