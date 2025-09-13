Slušaj vest

Ko radi, taj i greši - dobro je poznata rečenica, a crnogorska voditeljka ponudila je više nego urnebesnu verziju fraze "šta ti padne na pamet". Izgovorila je to u programu uživo, pa nije bilo ni mesta ni vremena da se lapsus iseče u montaži, ali je tom greškom slatko nasmejala gledaoce.

Kako se bliži crnogorski izbor za Pesmu Evrovizije 2026. godine, pevač i jedan od organizatora ovog takmičenja Danijel Alibabić gostovao je na tamošnjoj televiziji. Voditeljka ga je upravo o tome pitala, a zanimalo ju je da li su već počele prve pripreme ovog izbora.... a onda je izgovorila hit rečenicu.

Namera joj je bila da mu postavi pitanje "šta ti prvo padne na pamet kada pomisliš na Montesong", ali se desila jedna greška pa je ta rečenica ovako zvučala: "šta ti prvo p*dne na pamet kada pomisliš na Montesong".

Čim je izustila ovaj lapsus, poznati gost počeo je da se smeje, a i ona je reagovala isto.

Na Instagram profilu "Podgorički vremeplov", gde je objavljen ovaj snimak, komentarišu: "Dešava se. Ona to simpatično izvede do kraja", "Voditeljka je car", "Simpatično, ništa drastično", "Hit", "Ništa nije pogrešno rekla", neki od komentara, prenosi Blic žena.

Neke je slatko nasmejao i gost svojim načinom smejanja pa kažu da se smeje kao čuveni animirani lik Draguljče.

Koji lapsus je vas najviše nasmejao? Možda ste vi baš tako nešto izgovorili. Recite, šta vam prvo padne na pamet.

Video: Imamo lapsus godine - Ivana Šopić postala hit na mrežama zbog ove izjave