2001. godine u Engleskoj je pronađen treći milioner nakon što je Čarls Ingram odgovorio tačno na svih 15 pitanja tokom kviza "Želite li da postnaete milioner". Međutim, ispostavilo se da je Ingram varao, pa je cela priča završila na sudu, a Ingram i njegova žena su na kraju služili zatvorsku kaznu zbog prevare.

Kviz "Želite li da postanete milioner" osmislio je Britanac po imenu Devid Brigs i plasirao ga na britansku televiziju. Kviz je odmah postao iuzetno popularan, a već nakon par godina počele su razne verzije istog kviza u zemljama širom sveta. Do danas je emotivano oko 120 verzija ovog kviza širom sveta, uz različita pravila, nagrade i prilagođavanja raznim kulturama.

Foto: Prinscreen Youtube

Fijasko u "Milioneru"

Čarls Ingram vežbao je igru "Brzi prsti" kako bi povećao svoje šanse da zaigra kviz. U njegovoj pratnji nalazilili su se njegova žena i njegov prijatelj. Osmislili su plan u kom žena i prijatelj pomažu Čarlsu da odgovori na pitanja tako da mu daju signale kašljući. Ceo plan je nespretno izveden pa su zato i uhvaćeni.

Produkcijski tim je odmah posumnjao na Ingrama, čak i pre poslednjeg pitanja. Jedno od ranijih pitanja bilo je: "Ko je izdao hit album 'Born to Do It' 2000. godine?". Nakon što je uzeo pola-pola, Ingram se odlučio na odgovor A1, a minut kasnije izjavio kako je u krivu u 80 odsto slučajeva kada pogađa, pa da će promeniti svoj odgovor i zaključao Krejga Dejvida, za kog je rekao da nikad nije čuo za njega.

Na četrnaestom pitanju od Ingrama se tražilo da odgovori koji grad je isplanirao Baron Hausman. Među odgovorima su se našli Berlin i Pariz. Ingram je komentarisao kako je verovatno Berlin zbog imena urbaniste Hausmana. Nakon odugovlačenja ipak se, bez jasnog razloga, predomislio i odlučio za Pariz.

Foto: Printscreen/Youtube

Na poslednjem pitanju se od Ingrama tražilo da imenuje broj čiji je zapis "jedan pa sto nula". Prvo je označio pogrešan odgovor, pa se opet na kraju predomislio za onaj pravi ("googol" - po toj reči ime nosi danas Google).

Nagrada je na kraju bila zatvorska kazna

Jedan od producenata je kasnije komentarisao kako je shvatio da se radi o nekoj vrsti prevare jer je Ingram zaključao zadnji odgovor bez prevelikog pritiska i uz premalo razmišljanja, što je nekome ko gleda kviz regularno izuzetno neobično.

Foto: printscreen/youtube/Who Wants To Be A Millionaire?

Na sudu je donesena odluka da je bračni par Ingram kriv.Osuđeni su na 18 meseci zatvora, a morali su da plate 115.000 funtinovčane kazne. Od kviza, naravno, nisu dobili ništa.

Par se ponovo našao u problemu kada su pokušali da prevare osiguranje nekoliko godina kasnije. Čarls Ingram inače je bio oficir u britanskoj vojsci, ali je otpušten nakon skandala u "Milioneru". Nakon toga je počeo da piše knjige.

