Mlada usred venčanja zaskočila mladoženju i nabila mu glavu u njeno međunožje: Nakon svadbe priznala da je bila pijana
Na TikToku je osvanulo nesvakidašnje svadbeno slavlje koje je brzo postalo viralno kada je mlada Natali Sanders izvela provokativni ples pred svojim suprugom i iznenađenim gostima.
Neočekivani ples usred venčanja
Na snimku se vidi kako Natali, obučena u dugu belu venčanicu i sandale, smeštena u centru plesnog podijuma, iznenada izvodi akrobatski pokret: prevrće se naglavačke u krilo svog muža i uz gromoglasan smeh gostiju nastavlja da tverkuje.
Sama je, u opisu videa, šaljivo priznala da je možda popila čašu više: „Kada popiješ malo previše na sopstvenom venčanju.“
Dok jedni ovaj trenutak vide kao simpatičnu i spontanu uspomenu sa venčanja, drugi smatraju da je ovakav potez previše za javni događaj. Ipak, Sanders i njen suprug delovali su potpuno opušteno i nasmejano, a video je očigledno ulepšao dan mnogim korisnicima TikToka.