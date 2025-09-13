Slušaj vest

Poznata voditeljka i komičarka Elen DeDženeris (67) suočava se sa tužbom nakon što je, prema navodima, izazvala sudar u oktobru 2023. u okrugu Santa Barbara u Kaliforniji.

Navodi tužiteljke

Prema dokumentima do kojih su došli američki mediji, žena koja je podnela tužbu tvrdi da je 16. oktobra zaustavila svoje vozilo na raskrsnici sa stop znacima u svim pravcima i uverila se da nema drugih automobila pre nego što je nastavila vožnju. Tada je, prema njenim rečima, DeDženeres „iznenada i bez upozorenja“ prošla kroz znak „stop“ i udarila u njen automobil bočno.

Voditeljka Elen Dedženeris Foto: Printscreen YouTube

Posledice nesreće

U tužbi se navodi da je Elen „svojim nemarnim ponašanjem postupila ispod standarda pažnje razumnog čoveka“ i time izazvala ili doprinela sudaru. Tužiteljka tvrdi da je pretrpela „višestruke ozbiljne povrede“, izgubila deo prihoda, imala bolničke i medicinske troškove, kao i emocionalni stres, anksioznost i gubitak životnog uživanja. Zbog toga traži neodređenu sumu odštete.

Elen je u svojoj emisiji ugostila brojne slavne ličnosti Foto: Printscreen/Youtube

Elenina karijera i život nakon emisije

Nakon završetka njenog čuvenog talk show programa 2022. godine, koji je ugašen usled optužbi o toksičnoj radnoj atmosferi, DeDženeres je održala oproštajnu komičarsku turneju po SAD. Krajem te godine, zajedno sa suprugom Poršom de Rosi, kupila je kuću u Velikoj Britaniji, koju je u početku planirala da koristi povremeno. Međutim, par je u novembru prošle godine doneo odluku da se trajno preseli u Englesku.