Slušaj vest

Jedan od najvećih političkih skandala, a koji svet nije zaboravio ni decenijama kasnije jeste afera Monike Levinski i Bila Klintona. Sve je razotkrila američka državna službenica, a ujedno i prijateljica Levinski, Linda Trip.

"To se ne bi dogodilo bez interneta. Imam prijateljicu koja svaki put kad se vidimo, u nekom trenutku druženja, samo na neki način odmahne glavom i kaže: ‘Ne mogu da verujem da si još živa", govorila je Monika o ovoj aferi godinama kasnije.

Monika Levinski imala je 22 godine u jeku afere:

Ukoliko se sećate slučaja čuvene plave haljine u kojoj je pronađena Klintonova semena tečnost -Linda je bila glavni krivac za objavljivanje te informacije u javnost. U dokumentarcu "Klintonova afera", koji je objavljen 2018. godine, Monika je potvrdila priču o plavoj haljini, a otkrila je i da joj je Klintom često obasipao poklonima, kao i da se u njega zaljubila čim ga je videla.

Ovako sada izgleda Monika Levinski Foto: CraSH / Zuma Press / Profimedia

Kako je navela tada, imponovalo joj je da je poželjna tadašnjem uticajnom predsednik SAD kao i da je volela da ga zavodi pokazujući mu donji veš. Takođe je pomenula da je sa Klintonom imala odnos devet puta, kao i da su više puta imali oralni seks.

"Mrlje sam videla tek nakon nekoliko dana kad sam haljinu isprobavala pred svojom prijateljicom koja me nagovorila da sačuvam haljinu sa tim tragom," rekla je jednom prilikom i otkrila da je nakon odnosa sa bivšim američkom predsednikom otišla na večeru u istoj haljini.

Bil i Hilari Klinton ostali su u braku Foto: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia

U jeku ovog skandala Monika je imala svega 22 godine, a danas je aktivista u oblasti borbe protiv nasilja, sa akcentom na internet nasilje i nasilje nad ženama.

Detalji tajne veze

"Uvek smo razgovarali o tajnosti te veze. Bili smo oprezni, ali očitgledno ne dovoljno. Bila sam potpuno prepuštena na njegovu milost i nemilost", rekla je Monika svojevrem

Monika Levinski priznala je u dokumentarcu da se već prvih dana u Beloj kući zaljubila u tadašnjeg predsednika Bila Klintona i da je često koketirala s njim, a čak mu je jednom pokazala donji veš kako bi privukla njegovu pažnju. Klinton je prisustvovao rođendanskoj proslavi jednog zaposlenog u Beloj kući koja se održala 1995. godine, a Levinski je shvatila da joj gaćice vire iz pantalona.

"Umesto da povučem pantalone prema gore, kao što bih inače uradila, sad nisam uradila ništa. Moje gaćice nije video niko u prostoriji, osim Klintona", rekla je.