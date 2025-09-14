Slušaj vest

Posao: Tajna vašeg uspeha leži u jasnom fokusiranju na ciljeve i promišljenom planiranju. Pripremite se za moguće "vatrogasne" situacije – možda ćete postati spasitelj koji popravlja tuđe greške. Pokažite koliko ste nezamenjivi.

Ljubav: Ne dozvolite da vas od partnera razdvajaju poslovne teškoće, zavidne osobe i ljubomora. I sami biste mogli da budete prezahtevni i time sputavate drugu stranu. Ako ste slobodni, tajanstvena osoba ući će vam u fokus, ali polako s pristupom – misterija se ne osvaja jurišem.

Zdravlje: Telo će vas hrabro nositi kroz sve izazove, ali vaše raspoloženje će se menjati. Jedan trenutak lebdite na vrhuncu euforije, sledeći se borite s tmurnim mislima. Ne brinite – to je samo privremena oluja koja će brzo proći.

Najbolji dan: 18. septembar

Najlošiji dan: 16. septembar

Posao: Najviše ćete prosperirati ako se bavite umetnošću ili uslugama ulepšavanja. Okolina će primećivati vaš rad, a neki će dobiti priznanje. Podrška javnosti iznedriće nove poslovne ponude.

Ljubav: Od 20. septembra vaš ljubavni svet ulazi u turbulentnu zonu uzbuđenja! Nova lica, nova srca, nova uzbuđenja – sve će se nizati brzinom munje. Magnetski će vas privlačiti nekonvencionalne duše, oni koji marširaju u ritmu sopstvenog bubnja. Venera šalje posebne signale – mogućnost trudnoće kod žena je povećana!

Zdravlje: Zvezde su uskladile savršeno vreme za sve vrste tretmana – od terapijskih do estetskih. Venerin šarm uliva vam optimizam i samopouzdanje. Eksperimentirajte s novom bojom kose ili frizurom jer će komplimenti pljuštati sa svih strana.

Najbolji dan: 20. septembar

Najlošiji dan: 19. septembar

Posao: Nakon 19. septembra vaš profesionalni kredibilitet vraća se s punom snagom! Kolege će ponovo pažljivo osluškivati vaše ideje i diviti se vašoj sposobnosti snalaženja u svim situacijama. Pregovori će proći kao po loju!

Ljubav: Oprez s oštrim rečima i perfekcionističkim zahtevima jer biste mogli da stvorite pravi emotivni haos! Najveći izazov stići će iz neočekivanog smera: roditeljski saveti i mešanje u vaš ljubavni život. Mlađi bi mogli da se zaljube u nekog ko će vas osvajati humorom i ležernošću.

Zdravlje: Mars vam je poklonio pravi energetski nabojl! Osećate se kao da imate beskonačnu bateriju – radite, stvarate, ne poznajete umor. Ta eksplozivna energija guraće vas prema aktivnostima, sportu i druženju s prijateljima.

Najbolji dan: 15. septembar

Najlošiji dan: 20. septembar

Posao: Ova nedelja donosi pravi informacijski haos pa će lažne vesti i dezinformacije plutati poput magle! Platni promet mogao bi da zapinje, a komunikacija postane prava lavirint. Čvrsto se držite originalnog plana i ispunjavajte obećanja do slova.

Ljubav: Vaš romantični radar radi punom parom! Flertovi se nižu kao perle, a ljubavne avanture brzo će nicati. Nakon 20. septembra stiže posebno poznavanje – moguć je preobražaj iz prijateljstva u veliku ljubav! Otvoreni razgovori s partnerom rešiće bračne kočnice, možda čak i dovesti do spontanog zajedničkog putovanja.

Zdravlje: Mentalni umor pokušava da vam ukrade energiju i usporava svakodnevne rutine. Baterije se prazne brže nego obično, ali vaše raspoloženje će ostati optimistično! Pušači, posebno pazite na kašalj – telo vam šalje signale!

Najbolji dan: 17. septembar

Najlošiji dan: 14. septembar

Posao: Primićete obaveštenje o otklonjenom zastoju u novčanom prometu. Neki će naplatiti dugovanja. Postaćete svesniji zavisnosti od nekih saradnika, što će vam onemogućavati samostalno odlučivanje.

Ljubav: I dalje ste u stabilnom periodu, a potpomognuti Marsom postaćete strastveniji i zaljubljiviji. Moguće su ljubavi na prvi pogled, razna erotska iskustva i romantika na visokom nivou. Mlađi Lavovi, internet dopisivanje moglo bi da se pretvori u obostrane simpatije s velikim potencijalom!

Zdravlje: Bićete dobro raspoloženi i uvek spremni na šalu i zabavu. Štiti vas povoljan Mars koji vas puni energijom i štiti vaše zdravlje od većih poremećaja. Ipak, kako je ta planeta u vašem 3. polju, budite oprezni u saobraćaju.

Najbolji dan: 18. septembar

Najlošiji dan: 16. septembar

Posao: Sklapaćete poslove za koje će biti zainteresovane osobe koje žive udaljeno od vas. Uspeh vas očekuje u poslovima koji zahtevaju verbalne veštine, informisanost i pokretljivost. Rešićete i finansijske probleme.

Ljubav: Pred vama je predivna nedelja, jer 20. septembra Venera ulazi u vaš znak. S partnerom ulazite u fazu ulaganja u zajedničku budućnost, iako će poneka trzavica začiniti vaš odnos. Samci, raste vam privlačnost u očima suprotnog pola – neko vam se udvara!

Zdravlje: Vladavina vašeg znaka pomaže vam da održite dobru formu i budete u kondiciji. Moždane vijuge radiće vam besprekorno, pa ćete moći da se pohvalite odličnom koncentracijom i mentalnom svežinom.

Najbolji dan: 20. septembar

Najlošiji dan: 14. septembar

Posao: Vaša percepcija biće izoštrena, pa ćete imati jasan uvid u poslove i ljude bliske vašim interesima. Energija vam ključa, a ambicije se spremaju na realizaciju. Proširićete svoje znanje i mnogo naučiti.

Ljubav: Nemojte se vraćati u prošlost i tamo tražiti greške. Kopkanje po starim greškama i propustima samo troši vašu dragoocenu energiju. Povratak bivšma? Nemojte, jer ćete naići na iste probleme i ista razočaranja. Otvorite srce za sveže lice koje nosi potpuno novu ljubavnu priču!

Zdravlje: Društvo prijatelja i dobra zabava, biće vaš najmoćniji antidepresiv! Međutim, starije Vage treba da budu na oprezu – hronične tegobe mogle bi se javiti s novom snagom. Ne ignorišite simptome– potražite lekarsku pomoć.

Najbolji dan: 15. septembar

Najlošiji dan: 16. septembar

Posao: Pazite s kim ulazite u partnerstva i zajedničke poslove, jer je ovo vreme kada bi moglo da dođe do prekida saradnje. Provociraju vas nemar i dvoličnost drugih pa ćete lako gubiti strpljenje.

Ljubav: Nove ljubavne priče imaju izglede za uspeh, posebno od 20. septembra, kada Venera postaje vaš saveznik! Uložite dodatni trud u ljubavnu komunikaciju. Vreme je da se suočite s problemima licem u lice – makar se radilo i o najtežim temama poput nevere. Iskrenost može spasiti ono što je dragoceno.

Zdravlje: Vitalni ste i energični pa ste najsrećniji ako ste tamo gde se nešto događa. Mogli biste da preterujete, što će rezultirati iscrpljenjima. Počnite dan jakim, kaloričnim doručkom – vašem telu je potrebno gorivo za sve avanture koje planirate.

Najbolji dan: 17. septembar

Najlošiji dan: 19. septembar

Posao: Menjanje posla ili pokretanje sopstvenog biznisa više nije san nego stvarnost. Imaćete savršen osećaj za vreme, a vaš poslovni instinkt je naoštren kao laser! Kad osetite pravu priliku, nemojte se libiti da zaigrate na kartu rizika.

Ljubav: Venera u Devici stavlja kočnicu na vaš romantični žar i budi sumnje oko kvaliteta trenutnog odnosa. Da li su vaša osećanja dovoljno duboka? Da li je partner iskren? Međutim, radikalni potezi sada nisu mudri. Samci, društveni život je vaš spas, a nova lica donose vam i nova uzbuđenja!

Zdravlje: Hrana je vaš lek ili otrov – ono što jedete direktno utiče na vaše raspoloženje. Birajte mudro! Fizičke energije imate u izobilju, ali vam psiha ponekad stvara probleme. Jako ste nemirni pa vam treba više mira i sna.

Najbolji dan: 18. septembar

Najlošiji dan: 14. septembar

Posao: Od 19.9. očekuje vas stihijsko poslovanje pa će vam se potkrasti greške. Budite savesni u rukovanju informacijama i dokumentima. Zaboravite na tuđu pomoć – sada se možete osloniti samo na sebe.

Ljubav: Venerin blagoslov od 20. septembra daje vam samopouzdanje koje baca sene na svu konkurenciju. Ta nova aura privlačnosti neće proći neprimećena – suprotni pol obožavaće vašu samouverenost. Slobodni, vaš samački status mogao bi uskoro da postane prošlost.

Zdravlje: Često ćete biti napeti, iako nećete moći da dokučite uzroke. Planetarni uticaji su takvi da vas čine nemirnima, što će se nekima od vas odraziti na loš i nekvalitetan san. Opuštajte se meditacijom i biljnim čajevima.

Najbolji dan: 20. septembar

Najlošiji dan: 16. septembar

Posao: Radićete na poslovima koji će vam podići samopouzdanje. Saradnja s inostranim partnerima doprineće finansijskom prosperitetu. Ovo je savršeno vreme za kreiranje vizionarskih projekata koji će ostaviti trag.

Ljubav: Mnogi među vama uspeće da ožive vezu i vrate joj izgubljenu romantiku. Slobodne Vodolije, prilike za ljubav dolaze iz svih smerova – društvene mreže, poslovna i turistička putovanja postaju vaša romantična lovišta. Nova simpatija mogla bi da se pojavi u najmanje očekivanom trenutku!

Zdravlje: Od 19. septembra vaše zdravlje ulazi u uzlaznu putanju! Osetićete kako se energija vraća u vaše telo poput bujice. Duhovnost vas poziva – meditacija, joga ili bilo koja praksa koja smiruje um postaje vaš novi hobi.

Najbolji dan: 14. septembar

Najlošiji dan: 19. septembar

Posao: Tuđa imovina mogla bi da postane vaš izvor profita, ali svoje ideje držite pod ključem kao tajnu. Rizik i bilo kakve granične aktivnosti mogli bi da se pretvore u finansijski ponor. Neka partnerstva su zrela za prekid!

Ljubav: Nerviraće vas uplitanje rodbine u vašu vezu. Uprkos nedostatku hrabrosti da im se suprotstavite, nemojte dozvoliti da vaš ljubavni život postane žrtva tuđih mišljenja. Ozbiljni parovi, velika odluka se bliži – venčanje ili probni zajednički život kreću u fazu planiranja!

Zdravlje: Iako imate mnogo energije i izdržljivi ste, ipak ste u periodu pojačanog stresa. Ljudi iz vaše posredne ili neposredne okoline prilično će vas umarati, pa ćete morati opreznije da birate s kim se družite.

Najbolji dan: 17. septembar

Najlošiji dan: 20. septembar

