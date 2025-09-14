Slušaj vest

Za ljubitelje Superpotere, letnja pauza se previše odužila, ali Tragači su izgleda vredno radili preko leta. Dobro poznata lica spremno su dočekala takmičare željne adrenalina, ali i vrednih nagrada, te dokazali da pauzu u emitovanju nisu koristili za odmor već za oštrenje vijuga.

Tako je već na samom početku epizode, uvek takmičarski nastrojena Milica Jokanović, napomenula svoju sklonost ka kulinarstvu rekavši da voli povremeno da uzme varjaču i „takmičarima zabiberi čorbu“, a ovog puta joj se, po svemu sudeći, „omaklo“ malo više bibera.

Superpotera Foto: RTS promo

Prvi je pred Tragače izašao Darko Mijatović iz Lazarevca, koji je pre dve godine u Poteri, u drugoj igri, uspeo da od Milana odbrani neverovatnih milion dinara, dok je Milan ipak odneo pobedu nad timom u tesnoj završnici za svega par sekundi. Ovog puta Darka je čekala ista sudbina. Uprkos pokazanoj velikoj hrabrosti i borbi protiv svo četvoro Tragača, za svega 3 sekunde bio je sporiji od njih i kući otišao praznih ruku.

Naredni takmičar, Antonio Marković, prisutne u studiju je podsetio simpatičnu situaciju prilikom svog učešća u Poteri, kada su i on i Milan Bukvić „kiksnuli“ na pitanju „šta je balajaž“. Antonio je u ovom nastupu pokazao kvizaško iskustvo i veliko znanje, uspešno se izborivši za 600.000 dinara. Iako je troje Tragača odigralo rundu bez greške, Antonio je ipak bio brži i slavio trijumf. Na pitanje Jovana Memedovića o tome kako će potrošiti osvojenu sumu, rekao je:

Foto: Nevena Sekulić

„Prvo ću da častim podršku koja je došla da me bodri u studiju, a za ostalo ćemo videti.“

Nakon njega, sreću su okušali i Vesna Božić iz Bukovca i Jevrem Čeklanović iz Negotina. Uprkos nadama da će joj Tragači progledati kroz prste, jer se za učešće u kvizu obukla kao oni, Vesnu je trema potpuno izbacila iz koloseka, a samim tim i iz takmičenja. Jevrem, dovoljno hrabar da skače iz aviona sa visine od 4.000 metara i tako prebrodi strah od visine, uprkos sjajno odigranoj prvoj igri sa svih 5 tačnih odgovora, nakon nekoliko uzastopnih grešaka izgubio je koncentraciju i izgubio bitku protiv Tragača. Jovan Memedović završio je ovo izdanje Superpotere šaljivom dosetkom:

„Završavamo ovo izdanje kviza Superpotera. Kao što ste videli imamo takmičare – uvek su interesantni i pamtimo njihove reči. Izgubili, pobedili, pamtićemo ih u svakom slučaju. A Tragači, pa nisu loši, nemamo bolje trenutno.“

Video: Andreana Čekić u humanitarnom izdanju kviza "Mozaik"