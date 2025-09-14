Slušaj vest

U petak, u poslednjem broju lokalnih periodičnih novina "Čačanskog glasa", objavljena je neuobičajena čitulja za nedavno preminulog italijanskog modnog velikana Đorđa Armanija.

Na italijanskom jeziku, velikim slovima, stajalo je: „Poslednje zbogom, Đorđo Armani 1934 – 2025“, a čitulju je potpisalo čak 35 muškaraca i to pod nadimcima. Upravo zbog toga društvene mreže su odmah preplavili komentari da su čitulju modnom kreatoru objavili takozvani „šaneri“, Čačani za koje se godinama unazad verovalo da su u Italiji krali luksuznu garderobu iz radnji i potom je preprodavali kod kuće.

Ovaj gest izazvao je veliku pažnju i naišao na brojne reakcije i van Čačka. Mnogi su ga shvatili kao ironičan omaž, ali i kao iskreno poštovanje prema kreatoru koji je obeležio epohu mode.

„Znaš ti šta je čovek uradio za našu malu zajednicu. Generacije su odgajane zahvaljujući njemu i njegovom brendu. Treba spomenik da mu podignemo“, napisao je jedan korisnik Fejsbuka, a njegova poruka ubrzo je postala viralna.

50 godina modne imperije

Đorđo Armani je važio za poslednjeg velikog, nezavisnog modnog kreatora i ime koje je ostavilo neizbrisiv trag na svetskoj sceni. Njegove kreacije, sa jasnim i čistim linijama, redefinisale su mušku i žensku modu i postale sinonim italijanske elegancije.

Modnu kuću osnovao je 1975. godine, a brend „Armani“ prerastao je u globalno carstvo stila koje obuhvata odeću, aksesoare, hotele, kozmetiku, nameštaj, pa čak i sport. Njegov rad ne samo da je obeležio modne piste, već je postao sastavni deo kulture i svakodnevnog života.

(Kurir.rs/ Žena)

