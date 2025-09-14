čak je i za njega previše

čak je i za njega previše

Slušaj vest

Iako jela u njegovim restoranima nisu najjeftinija, slavni kuvar Gordon Remzi ostao je u šoku kada je video koliko košta jelo u restoranu na jugu Francuske.

Ramzi često ističe da se u svojim jelima fokusira na kvalitet i vrednost, te često daje savete za naručivanje i dobijanje vrednosti za novac. Međutim, čini se da je jedan francuski restoran dobio antipreporuku.

U razgovoru za LADBible, Remzi je objasnio da je nedavno bio na jugu Francuske, gde je njegova supruga Tejna slavila rođendan.

220 evra za jastoga

"Sedeli smo u hotelu u Kanu, a ona je jela jastoga jer obožava jastoge. To je poslastica, rođendan joj je", rekao je, zatim uz uzdah dodao: "220 evra za jastoga".

Očito prilično zapanjen ovom cenom, Remzi je nastavio: "Nisam škrtica i nisam štedljiv, nikad ne dovodim u pitanje račun. Ali 220 evra, šta se dođavola dešava?".

"Da mama zna za ovo, prebila bi me"

Njegova supruga nije uspela da pojede celu porciju, pa joj je Remzi pomogao jer, kaže, nije mogao samo da sedi i pusti da se baci skupi jastog.

"Da je moja mama čula da sam platio 220 evra za jastoga na jugu Francuske, prebila bi me. Ona toliko ne potroši mesečno na kupovinu", kaže Gordon.

Ipak, ističe da ako je nekome nešto skupo, onda to ne treba ni naručiti.

Video: Sin Titovog kuvara o tajnama najbogatije kuhinje