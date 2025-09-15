Slušaj vest

Dnevni horoskop za ponedeljak 15. septembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su vam zvezde predvidele za ponedeljak za znake horoskopa.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Povoljan aspekt izoštriće vaš osećaj za poslovanje i doneti vam dobitke. Pravi potezi doneće vam dugotrajan uspeh. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period u kom vladaju razumevanje i ljubav. Pad imuniteta. Imate veliki izbor voća i povrća, dopunite time svoju jednoličnu ishranu.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Planetarni aspekti vam stvaraju nestabilnu situaciju, pa zbog toga uvek imajte rezervni plan. Slobodni Bikovi mogu da se zaljube u veoma atraktivnu i zanimljivu osobu koja nije slobodna. Zubobolja, neko vreme niste posetili stomatologa.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Potrudite se da premostite problematičnu situaciju tako što ćete se oslanjati na članove tima. Preokret u saradnji. Slobodne Blizance ovog dana očekuje romantični izlazak sa osobom koju poznaju preko prijatelja. Stomačna infekcija, mogući su problemi sa zadržavanjem hrane.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Zahvaljujući mudrim odlukama i potezima, uspešno ćete završiti najteži deo posla. Rešićete neki pravni problem. Očekuje vas romantični izlazak i zbližavanje sa osobom koju ste upoznali na nekom društvenom skupu. Alergija. Obratite se endokrinologu radi promene terapije.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan donosi vam uspeh u trgovini i saradnji sa inostranstvom, kao i u okviru zdravstva. Finansijski dobitak. Vaš odnos s partnerom prolazi već neko vreme kroz period krize poverenja. Na sreću, biće to kratkotrajno. Aritmija, potreban vam je savet stručne osobe.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Device koje se bave kreativnim zanimanjem ili prosvetom očekuje uspeh. Napredak u umetničkoj karijeri. Razmišljate ozbiljno o perspektivi vaše veze s partnerom, ali on kao da nije spreman na obavezivanje. Više se odmarajte. Preuzeli ste mnogo obaveza, koje su vas iscrple.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nezaposlene Vage danas očekuju važne vesti od potencijalnog poslodavca. Sledi razgovor za posao. Danas vam se može dopasti osoba koju ćete upoznati preko prijatelja ili rođaka. Očekuje vas romantični sastanak. Bolovi u kolenima, obratite se ortopedu radi konsultacije.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Tokom ovog dana važno je da zadržite stoički stav u odnosu s kolegom koji će vam uputiti provokativne komentare na poslu. Vaš odnos s partnerom na trenutke sadrži elemente ljubomore, ali ćete to brzo prevazići. Hormonska neravnoteža. Proverite štitnu žlezdu.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pruža vam se prilika da postavite temelje finansijske sigurnosti. Mnogo toga će zavisiti od vas i vaših mudrih poteza. Strelčeve koji su u vezi očekuje period nesuglasica jer imaju suprotne stavove o bitnim pitanjima. Opstipacija. Unosite lakše svarljivu hranu.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan donosi plodove vašeg napornog rada i truda. Nadređeni će vas pohvaliti, a ubrzo sledi napredovanje. Danas će atmosfera u odnosu s partnerom biti napeta. Različito vidite bitne stvari u budućnosti. Bolovi u vratu. Neophodne su vam svakodnevne vežbe.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Planete su vam naklonjene u pogledu dobrih rezultata. Ključ vašeg uspeha biće u istrajnom radu i upornosti. Slobodne Vodolije će upoznati jednu ekscentričnu, ali zanimljivu osobu u znaku Strelca ili Blizanaca. Pozitivnom energijom plenite pažnju ljudi oko sebe. Uživate u druženju.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Budite oprezni ukoliko pregovarate s novim krugom saradnika, jer tu definitivno može biti nečeg mutnog i dvosmislenog. Slobodne Ribe mogu da pronađu srodnu dušu na nekom skupu. Odlično se osećate, nemate većih zdravstvenih problema.