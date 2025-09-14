Slušaj vest

Vivijan Vilson (21), transrodna ćerka milijardera Ilona Maska, ostvarila je svoj san o manekenskoj karijeri debitovanjem na pisti prestižne Nedelje mode u Njujorku. Prvi nastup u svetu visoke mode imala je na prezentaciji proleće/leto 2026. poznatog brenda nakita Alexis Bittar, čime je započela seriju svojih pojavljivanja na ovom događaju.

Vivijan Vilson Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Revija je reinterpretirala takmičenje za Miss SAD-a 1991. kroz sablasnu, sanjivu atmosferu. Svaka manekenka je simbolično predstavljala američku saveznu državu koja danas ugrožava trans prava, pretvarajući modni događaj u moćnu društvenu poruku. Vivijan je predstavljala Južnu Karolinu, a među učesnicama bila je i glumica i aktivistkinja Tomi Dorfman, u ulozi Miss Zapadne Virdžinije.

Transrodna ćerka Ilona Maska Foto: printscreen/youtube/matt bernstein, printscreen/instagram/vivllainous

Istaknuta zagovornica trans prava

Vivijan Vilson je poznata po otvorenom zagovaranju trans prava i kritikama napada na marginalizovane zajednice. U ranijem intervjuu istakla je:
"Očigledno, nisu samo trans osobe pogođene trenutnom administracijom“, dodajući da su ugrožene i druge manjine, poput nedokumentovanih imigranata i Afroamerikanaca.

"Stvarno pokušavam da učinim više po pitanju zagovaranja, jer je trenutna administracija u tom pogledu poput rušilačke kugle.“

Na pisti je Vivijan nosila crvenu haljinu sa zlatnim detaljima i upečatljive viseće minđuše. Njena karijera tek počinje, a pred njom su nastupi na još nekoliko velikih revija, među kojima su Prabal Gurung i Dauphinet

(Kurir.rs/Index)

