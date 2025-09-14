Slušaj vest

Prema horoskopu, 4 znaka Zodijaka u jesen 2025. ulaze u emotivnu oluju. Sa dolaskom novog godišnjeg doba oblačno nije samo napolju, već i u dušama nekih horoskopskih znakova, kojima retrogradni Uran donosi preispitivanje trenutnog života i odgovarajućih zaključaka.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

U jesen ćete biti zauzeti potragom za najboljom verzijom sebe. Činiće vam se da je ostajanje u statusu kvo toliko dugo jednostavno neprihvatljivo, što znači da je vreme da promenite posao, frizuru, prijatelje, pa čak i partnera. Najverovatnije će se kriza određenog doba akutno manifestovati u vašem životu ili će se desiti ozbiljan događaj koji će vam poljuljati temelje.

Želećete da dokažete svoju veštinu drugima, ali to verovatno neće dovesti do pravih odluka. Odmor na osamljenom mestu i fokus na istinske želje jeste ono što će vam pomoći da izbegnete neproduktivne unutrašnje sukobe i pronađete prihvatljivije načine da se izvučete.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za vas će gubitak mentalne ravnoteže neočekivano postati odskočna daska za uspeh ove jeseni. U vašim ličnim odnosima ukorenjena je tendencija koja vam odavno nije odgovarala, ali tek sada ćete imati hrabrosti da poradite na svojim greškama. Konačno shvatate da su stalni nesporazumi i manja neslaganja u porodici posledica nerešenih problema.

Negativne promene u vezi će više nego ikad jasno ukazati na potrebu da se nešto hitno popravi. Kompromisi, spremnost da promenite sebe i pomirenje sa nedostacima druge polovine su ključne tačke koje će vam pomoći da ojačate zajednicu i uspešno prevaziđete krizni trenutak u životu.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Sa dolaskom jeseni naći ćete se u epicentru prave emocionalne oluje izazvane nedostatkom neposredne primene željenih ideja. U takvom trenutku rizikujete da vatreno odlučite da je sve što je urađeno bilo uzalud, ali to je pogrešna reakcija na ono što se dešava. Vi ćete zaista morati da prođete kroz nekoliko ozbiljnih testova univerzuma na jesen, ali na kraju ćete dobiti nagradu u vidu ključa za vrata koja su vam dnedavno bila zatvorena.

Manje prepreke na putu ka velikom cilju ne bi trebalo da budu razlog da odustanete i prepustite se očajanju, jer će se osećaj neuspeha ispostaviti samo kao iluzija. Sredinom jeseni dobićete vesti koje će vas razveseliti i učiniti da se osećate kao da ste na vrhuncu uspeha.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaše unutrašnje nezadovoljstvo biće tokom ovog perioda povezano uglavnom sa ponašanjem voljene osobe. Odjednom ćete shvatiti da obe strane treba da ulažu u vezu, ali će partnerova nevoljnost da preuzme inicijativu postati previše iritantna. Kao rezultat toga, možete organizovati ozbiljan protest, pa čak i raskinuti formiranu zajednicu donošenjem prebrze odluke.

Zvezde vas upozoravaju na ishitrene postupke i predlažu da pokušate da neke stvari promenite mudro. Ako naučite da rešavate probleme na zreo način, moći ćete da izađete iz teške situacije kao pobednici i preživite napet period ne samo bez gubitaka, već i sa bonus poenima oličenih u jačim odnosima.